女子协助安排两名未成年少女卖淫，并从中收取1435元，被判入青年改造所至少12个月。

现年20岁的被告共面对五项包括抵触《防止人口贩运法令》《妇女宪章》和欺骗的控状。她早前承认其中三项，余项由法官星期四（11月5日）下判时一并纳入考量。

为了保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露她们身份的信息，包括被告的姓名。

根据案情，被告于2024年1月结识当时约15岁的少女。少女透露，她离家出走后急需用钱，决定提供性服务赚钱，并请求被告帮忙寻找顾客，承诺为被告购买食物作为回报。同样因离家出走而手头拮据的被告答应她的请求。

随后，被告在一个Telegram群组内发布消息招揽顾客。两名男子联系被告后，在她的安排下，到指定地点与少女见面。

少女为两人提供性服务后，各收取100元，并用部分款项为被告购买衣服和食物。少女随后于同年2月29日被警方寻获。

另一名少女案发时16岁，于2023年5月通过社交媒体结识被告。2024年2月5日，少女看到被告在社交媒体限时动态中发布的一名男子的照片，觉得对方长相帅气。

被告告诉少女，男子名叫“哈菲兹”，并教唆她离家出走，与哈菲兹见面。少女在当天出走，前往哈菲兹的住处与哈菲兹和被告见面。

被告过后向少女声称，哈菲兹欠前女友一笔钱，若少女爱他，就应通过卖淫赚钱，替他偿还债务。被告还叮嘱少女，不得向哈菲兹透露此事。

2月5日至22日，被告至少为少女招揽八名顾客。顾客一般会将款项直接转给被告；若以现金付款，少女则会将钱交给被告。被告共从中收取1435元。

被告也拍下少女裸露的视频，放到网上售卖。

案发期间，少女睡在被告和哈菲兹住所外的楼梯间，由被告为她购买食物。她于2月22日被警方寻获。

这起案件中，有八名男子因涉嫌以金钱换取未成年少女的性服务被控。其中三名男子希鲁尔（26岁）、艾扎特（38岁）和哈齐（23岁）早前已认罪，分别被判入狱四周、七周和11周。其余五人洪水莱（34岁，译音）、阿米鲁拉（27岁）、伊哈姆（24岁）、加斯里（36岁）和法扎尔（41岁）的案件仍在审理中。