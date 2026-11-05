《联合早报》推出英文版网站，让更多不同背景的读者接触华文媒体的新闻和观点，也可能招来更多不同的提问、解读和批评。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲希望，这项尝试不会增添社会戾气，反而能鼓励人们接触不同观点，增进不同社群之间的理解。

李慧玲星期四（11月5日）在早报英文版网站推介仪式上的致辞，由早报总编辑洪奕婷代读。

李慧玲指出，作为公共服务媒体，早报一直受到社会各界的关注和监督，如今还要把新闻内容翻译成其他语文，“似乎是给自己找麻烦”。

她说，她曾告诉同事，英文版推出后，《联合早报》可能得面对更多批评。不过，她认为，正因为早报是公共服务媒体，更有责任善用科技，让不同社群更容易接触和了解彼此，也让外国读者更深入认识新加坡社会的多元面貌。

“我们会谦诚地对待批评。但是，我们衷心希望，这个过程不是增添社会的戾气。”

李慧玲指出，人们不一定要认同自己读到的每一种意见，但至少可以尝试理解，为什么别人会有不同的想法。她认为，这正是推出英文版的真正价值，即鼓励人们接触与自己不同的观点，并尝试理解这些观点背后的经历和思考。

“这些差异，不应该成为分化我们的力量。相反地，它们应该丰富我们的社会。”

她也期盼，早报英文版能让更多人了解一家华文媒体如何看待自身、所服务的社群，以及新加坡、区域和世界。“我们希望多打开一扇窗，让更多人有机会认识和了解我们的工作。

人工智能翻译 人工审校和润饰

谈到英文版的制作过程，李慧玲指出，团队过去几个月测试了不同的翻译系统，包括利用一个人工智能（AI）模型检查另一个模型的翻译结果，最终决定采用前沿AI翻译模型。

目前，团队每天从早报网站挑选部分文章，包括独家新闻和评论等，先通过AI翻译，再由编辑人工审校和润饰。她说，机器翻译看似简单，实际操作却有不少细节须处理，包括确保新闻人物的中英文姓名准确对应、前后一致。

另一个挑战是如何还原新闻人物的原话。李慧玲说，有些讲话本来就是英语，早报报道时翻译成华文，如果英文版采用这些报道，再把华文译回英文，便无法准确呈现当事人的原话。

“这中间还有一些功夫，机器也还需要调教。我们的人工智能翻译系统仍然在不断完善，还有很多可以改进的地方。”

她指出，进步需要一个过程，不可能一蹴而就，万一这个过程中出现错误、AI出现幻觉，她希望读者能够包容和谅解。

“请大家相信，我们非常重视新闻的准确性，会认真面对错误，从中吸取教训，不断改进。所以，请给我们一点时间。”