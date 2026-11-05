在新加坡，有这么一家熟食摊位，一年只营业一个月。摊主符祥来每年农历九月都会搭船前往龟屿，在岛上住上一个多月，为前来进香的香客准备炒粿条、叻沙等熟食。这样的日子，他已经过了40多年。

品尝符祥来（左）炒的粿条，是不少香客到龟屿进香时必做的事。（萧康达摄 ）

年轻时，符祥来在退伍后跟着姐夫到龟屿卖饮料，后来开始经营熟食生意。他曾在新加坡本岛经营餐饮店，之后转做纪念品生意，六年前正式退休，却始终没有放下龟屿的档口。

岛上的生活并不舒适。这里没有正式宿舍，收档后，他和其他摊贩就在小贩中心搭起折叠床过夜。每天清晨5时半起床备料，食材还得提前一两个月订购，因为一旦货源不足，补货可能要等上三四个小时。

符祥来记得，1980至90年代的进香季，一个月有超过10万名香客登岛，岛上约有20个摊位，热闹非凡。如今，岛上只剩三家餐饮摊位和一家纪念品店，进香人数也大不如前。

龟屿一年一度的进香季，曾经香客络绎不绝。（档案照）

既然已经退休，生意也不如从前，为什么还要每年回来？

对符祥来来说，龟屿早已不只是做生意的地方。收档后，摊贩和庙宇工作人员一起煮饭、吃晚餐、聊天，有时还会钓鱼。他说：“做了40年，有一份感情在那边。每年来这边，能见到老朋友，已经很幸福了。”

进香后喂乌龟，是不少香客共同的回忆。（萧康达摄）

只是，随着熟悉龟屿进香文化的人越来越少，这种一年一度的相聚，还能持续多久？

观看视频，走进这家一年只营业一个月的熟食摊，了解符祥来40多年来与龟屿结下的情缘。