大巴窑快乐山一带明年2月将推出第二个预购组屋项目，预计归类为黄金地段组屋。分析师看好申购需求，每个四房式单位可能会有两到三个首次购屋家庭申购。

建屋发展局网站显示，明年首轮预购组屋销售活动将在碧山、淡滨尼、大巴窑和登加四个市镇推出五个项目，共约4300个单位。

大巴窑项目位于汤申—东海岸地铁线尚未启用的快乐山站旁，预计提供450个二房式灵活单位、90个三房式单位和600个四房式单位，并设有食肆、幼儿园和活跃乐龄中心等设施。

快乐山首个预购组屋项目Mount Pleasant Crest于去年10月推出时，四房式单位的首次购屋家庭申购率达3.3。合登集团高级数据分析总监李思德预计，新项目四房式单位的申购率将介于2至3，未扣除购屋津贴的起售价可能为56万5000元；津贴回收率则可能与首个项目相同，为12%。

其他项目中，分析师也看好淡滨尼两个项目的申购需求，尤其是提供五房式单位的四美项目。这个项目位于樟宜东路上段与四美路交界处，提供二房式灵活至五房式共460个单位，是明年2月销售活动中，唯一在成熟市镇提供五房式单位的项目。

李思德指出，四美靠近商场、学校和就业地点，距离机场也不远，向来受到购屋者青睐。附近的Simei Symphony项目去年推出时，四房式和五房式单位的首次购屋家庭申购率分别超过6和8。考虑到仍有部分购屋需求未获满足，他预计新项目四房式单位的申购率可能达到5，起售价约为55万元。

淡滨尼另一个项目位于淡滨尼11街，提供240个社区关爱组屋单位和90个四房式单位，也是淡滨尼首批社区关爱组屋。

瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清认为，由于社区关爱组屋占330个单位中的大多数，预计需求主要来自年长者。

她指出，项目靠近拟建的医疗中心及民众俱乐部，可能吸引希望通过“大屋换小屋”套现退休的乐龄人士，也适合想与年迈父母住得靠近的家庭。

碧山项目位于玛丽蒙路，预计提供二房式灵活至四房式共1070个单位，并设有超市和幼儿园。

ERA产业主要执行官林东荣指出，项目附近有汤申上段和玛丽蒙两个地铁站，周边名校林立，相信会吸引年轻家庭。他预计，这个项目可能划为优选或黄金地段组屋，申购需求料相当踊跃。

至于非成熟市镇登加，明年2月的项目靠近兴建中的Brickland Weave预购组屋，提供二房式灵活至五房式共1280个单位。

孙燕清说，除了设有幼儿园，这个项目周边还有公园、森林走廊等绿化空间，并靠近学校和未来的医疗设施，对年轻家庭和喜欢亲近大自然的购屋者具有吸引力。

建屋局提醒，有意参加明年2月销售活动的公众，应尽早申请购屋资格通知书，并在今年12月15日前提交所有文件。

本轮销售 登加四房式及二房式灵活单位最抢手

另一方面，今年最后一轮预购组屋销售活动已于星期三（11月4日）启动。截至星期四（5日）下午5时，四房式单位中，登加标准地段项目Plantation Dew和大巴窑黄金地段项目Toa Payoh Hillside最受欢迎，首次购屋家庭申购率分别达2.8和2.6。

二房式灵活单位同样以Plantation Dew最抢手，首次购屋单身者的申购率高达9.8。至于Toa Payoh Hillside的社区关爱组屋，申购率则为0.8。