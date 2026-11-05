人工智能（AI）发展迅速，但不同企业从中受益的程度不一。人力部代部长刘洁敏担心，大企业与中小企业采用AI的能力有别，长远可能拉大彼此的生产力差距，形成发展步伐快慢不一的“两速社会”，进而影响社会凝聚力。

刘洁敏也是数码发展及新闻部高级政务部长，她星期四（11月5日）在尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）举办的第41届亚细安圆桌会议上发言时，对AI的利弊表达关注。

她说，AI有助提高生产力、创造新产品和服务，以及增强企业竞争力，但有些人可能比其他人更快从中受益。“这正是让我担忧，甚至夜不能寐的问题。”

刘洁敏指出，大企业拥有工程师、数据团队和资金，能大规模采用AI，中小企业却往往缺乏这些资源。另一方面，一些善于运用AI的微型企业和初创公司，也可能借助新技术迅速成长。

“长此以往，我们或许会看到生产力差距不断扩大，形成一个发展步伐快慢不一的‘两速社会’，进而影响社会凝聚力。”

她说，与中小企业负责人交流时，经常听到他们反映，没有专门的团队负责研究AI，只能由老板亲自摸索如何使用这些工具。

鉴于中小企业雇用本地大部分员工，刘洁敏强调，政府不仅要鼓励企业尝试AI，更要帮助它们将AI应用于实际业务，解决营运问题、提高生产力。

不过，要让更多企业放心采用AI，安全与信任同样重要。

刘洁敏指出，AI代理正逐渐代替人类执行任务，包括预订、付款和购物。随着AI代理日益普及，企业须能确认与自己交易的是哪个AI代理、它获准执行哪些任务，以及一旦出错该由谁负责。

马林百列—布莱德岭集选区议员陈佩玲星期三（4日）在国会提出休会动议，谈及AI代理身份验证和权限管理问题。刘洁敏说，目前还没有任何国家完全解决这些问题。

新加坡金融管理局、资讯通信媒体发展局等机构已开始与业界合作，探索如何利用现有基础设施验证AI代理身份，并建立问责机制，但许多工作仍处于探索阶段。

不希望各个行业 各自建立一套互不兼容框架

刘洁敏强调，不希望各个行业各自建立一套互不兼容的框架，导致AI代理无法跨系统、跨机构执行任务。

这类问题也需要跨国合作解决。刘洁敏指出，随着AI代理日后可能在亚细安各国之间执行付款和交易任务，各国更有必要建立共同的安全保障机制。

她说，亚细安已制定区域AI治理指南。新加坡明年担任亚细安轮值主席国期间，将进一步加强区域内的AI治理、测试和安全评估能力，包括推动采用共同的代理式AI测试工具和国际标准。