行动党新届中委党职敲定 领导层不变增补四成员包括萧振祥
人民行动党第39届中央执行委员会星期四公布新一届中委会的党职安排，并宣布增补四名成员，包括萧振祥（右一）、黄志明（右五）。图为行动党10月25日举行两年一度的干部大会。 （林明顺摄）
人民行动党第39届中央执行委员会党职敲定，主要领导层维持不变。新一届中委会也增补四名成员，包括萧振祥、黄志明、沈颖和陈惠意。
行动党星期四（11月5日）发文告，公布新一届中委会的党职安排。
行动党10月25日举行干部大会，由数千名干部党员投票选出14名中委。新一届中委会星期四召开会议，通过互选敲定各项党职，并决定增补四名成员。
四名增补中委分别是：交通部长兼财政部第二部长萧振祥、总理公署部长兼全国职工总会秘书长黄志明、外交部兼内政部第二部长沈颖，以及在去年全国大选中代表行动党角逐阿裕尼集选区但落败的陈惠意。
党职方面，黄循财总理继续担任行动党秘书长，教育部长李智陞续任行动党主席，社会及家庭发展部长马善高也留任行动党副主席。
公共服务统筹部长兼国防部长陈振声继续担任助理秘书长，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康留任财政，国家发展部长徐芳达则继续担任副财政。
两名组织秘书分别是永续发展与环境部长傅海燕，以及律政部长兼内政部第二部长唐振辉。
其他中委包括：总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、国务资政李显龙、能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生、外交部长维文医生，以及主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈。