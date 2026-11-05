我国公积金制度不断扩大，相关电脑系统也越来越复杂，到了2020年，系统内的程序代码已多达3400万行，导致一些看似简单的政策调整，也可能需要很长时间才能落实。

黄循财总理星期四（11月5日）在政府科技局10周年晚宴上致辞时指出，政府已花费数年时间更新公积金系统，目前也正全面检讨和更新其他政府部门的旧电脑系统，以便政府能更迅速地回应国人的需求，避免老旧系统拖慢政策落实的速度。

黄总理说，政府多年来累积了许多系统，并在原有基础上不断增添功能，其中一些至今仍依赖已不再广泛使用的编程语言。

随着这些系统日益老旧并变得复杂，维护和修改也越加困难，不仅增添新功能和修补漏洞更耗时，即便只是微调政策，往往也须耗费上几个月才能落实。

黄总理以公积金制度为例说明，它于1955年设立时是一项相对简单的退休储蓄计划，但几十年来增添了许多新计划和功能，其他机构也陆续与公积金的数据和系统对接。

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他指出，公积金系统现代化是一项重大工程，需要持续多年的投入。政府也正在检讨其他部门的旧系统，推进现代化工作。

他说：“这是一项艰巨细致的工作，其中许多成果永远不会呈现在公众眼前。但它至关重要，既要避免旧有系统拖慢我们的步伐，也要让政府能够更迅速地回应不断变化的需求。”

加强网络安全 须从头纳入系统设计

黄循财总理（中）以主宾身份出席政府科技局10周年庆祝晚宴，陪同他出席的包括（左起）数码发展与新闻部第二常任秘书黄康杰、人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏、政府科技局局长吴伟文、数码发展及新闻部长杨莉明、政府科技局主席庄凯峰。（邬福梁摄）

与此同时，随着政府的数码连接日益紧密，对科技的依赖不断加深，政府也必须加强网络安全。

黄总理指出，网络威胁正变得更加复杂，人工智能将进一步加剧风险。数码系统一旦发生严重中断，可能影响基本公共服务，并削弱公众信心。

因此，安全与韧性不能是事后才考虑的问题，而须从头就纳入系统设计中，并随着网络威胁的演变持续加强。

在开发新系统方面，黄总理指出，科技和用户需求变化迅速，政府须让科技团队以更灵活的方式开发软件，尽早让用户试用，并根据反馈持续改进，而不是等整个系统开发完成后才推出。

政府科技局已率先采用这种迭代开发模式（iterative approach）。为让各部门更容易采用这一模式，政府也须调整项目范围、拨款、采购和问责等流程。

数码服务上线后，也须由团队持续负责改进，确保安全可靠且具成效。各部门也应更多采用政府科技局开发的通用组件和平台，避免各自从零开始建立系统。

人工智能也可进一步推动这项转型，让公务员不仅用它起草和修改文件，也能借助人工智能代理和工具，解决实际工作中的问题。因为最贴近实际工作的人，往往最清楚痛点和瓶颈。

黄总理说，为达到这个目标，政府仍须加强数据基础设施、提升人员技能，并建立必要的保障措施。

“这能把科技、业务运作和政策更加紧密地结合起来，让政府官员能主动开发解决方案，持续改进我们的工作与服务国人的方式。”