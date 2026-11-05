新加坡的空气质量近来有所改善，预计跨境烟霾风险降低，政府各部门将从星期六（11月7日）起，陆续解除烟霾应对措施，包括停止向国人派发防霾口罩。

国家环境局星期四（5日）发文告说，我国空气质量近日好转，是因为目前已进入季风交替期，降雨有所增加，区域内的火点及烟霾情况也已改善。

当局因此宣布，跨部门烟霾行动小组将停止运作，环境局也将在星期六发布本季最后一份每日烟霾情况通报。

各大民众俱乐部，以及设在指定公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会等场所的口罩自助领取机，从星期六傍晚6时起停止派发口罩。

设在民众俱乐部、部分居民委员会和居民联系网中心，以及供公众避霾的冷气房，也将同时停止开放。

随着空气质量改善，人力部也从星期六起，解除针对户外工作者的烟霾应对措施。雇主可恢复户外工作，无需再采取额外防霾措施。

保健卫生部也将从11月12日起，中止公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinic Scheme，简称 PHPC）及烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称 HSS）。这两项计划于10月12日启动。

在此次烟霾来袭期间，政府从10月14日开始为符合条件的国人派发N95防霾口罩，并从15日起开放避霾冷气房。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（3日）在国会答复议员时提及，截至10月29日，已有近30%符合条件的国人领取了防霾口罩。

环境局也从9月4日起每日发布烟霾报告，供公众参考和规划隔天的活动， 同时自10月16日起，在报告中增列未来24小时空气污染指数（PSI）的预测数据。

环境局在星期四傍晚的文告中预计，星期五（6日）的24小时PSI将介于51点至80点，处于适中水平。

我国全岛多处星期四降雨。截至傍晚7时，一小时悬浮颗粒PM2.5浓度介于每立方米6微克至17微克的正常水平；24小时PSI则介于56点至64点，处于适中水平。

当局虽仍观察到中度至浓密的烟雾，但仅限于加里曼丹南部地区。

星期五和周末期间，我国和周边地区预计会有阵雨，风向也会转变，有利于抑制烟霾形成与扩散。