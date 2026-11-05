随着我国步入超老龄化社会，城市规划须考虑的不仅是年长者行动方面的挑战，还包括认知、视力等方面的衰退。外国专家建议通过触感表面、调整照明和，以及改善导向标签等微设计（microdesign）元素，来优化年长者的出行体验。

接下来，陆路交通管理局拟更注重提升乘客出行的舒适度与衔接性等整体体验。

陆交局首席运营官林志坚星期四（11月5日）在新加坡城市出行周（Singapore Urban Mobility Week）上参与一场圆桌讨论，与海内外交通领域专家就新陆路交通发展总蓝图（Land Transport Master Plan Refresh）交换意见。

参与圆桌讨论的专家包括英国伦敦交通局客户总监斯特雷恩（Emma Strain）（右侧由近及远）、西班牙马德里市政府国际关系总司长埃雷拉（Jose Herrera）、陆交局首席运营官林志坚，以及美国加州大学伯克利分校城市与区域规划系荣休教授塞尔韦罗博士（左侧由近及远）、新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心研究助理教授莊忠伟博士，以及韩国首尔研究院城市规划与设计研究部访问研究员金仁熙博士。（梁麒麟摄）

林志坚会后受访时说，根据陆交局收集的广泛民意，交通行程的舒适度与衔接，以及乘客的包容度，是除了效率之外，公众最关切的三大点。

“如同马斯洛需求层次理论（Maslow’s Hierarchy of Needs），我觉得交通出行也可分阶层。基本层包括安全与卫生，这层我们大致上已达到；中层则涵盖可靠度与可预测性。而越来越备受讨论的是第三层，即乘客体验。”

陆交局首席运营官林志坚，在圆桌会上介绍新陆路交通发展总蓝图。新总蓝图展开的公共咨询，共有超过8200名国人提出意见。（梁麒麟摄）

林志坚说，陆交局多年来在前两层需求上花了不少心思，但如今这已不足够。改善出行体验正是新陆路交通发展总蓝图的焦点，包括探讨开发工具让乘客更无缝地规划出行路线。

参与圆桌讨论的美国加州大学伯克利分校城市与区域规划系荣休教授塞尔韦罗博士接受《联合早报》访问时说，公共交通上人潮拥挤将影响出行体验。他认为，新加坡将土地局限转化为“优势”，通过前瞻性的土地用途规划，将交通系统融入社区与邻里， 有利于分散高峰时段的乘客量。

塞尔韦罗提醒，随着人口增加与老化，民众需求也会变化，如神经多样性群体需要安静的空间、年长者则需更多时间过马路、触感（tactile）表面辅助、更亮的照明和更易懂的导向（wayfinding）标识。

另一名参与讨论的学者、韩国首尔研究院城市规划与设计研究部访问研究员金仁熙博士认为，我国交通体系的亲乐龄设计已相当完善，但他建议在邻里的“最后一里路”上增设多用途设施或多元商店，以免社区太过单一。

为期三天的新加坡城市出行周由陆交局、陆交局独资子公司MSI Global及MP Singapore联办，吸引超过200家参展企业与品牌展示电动与自驾车技术、AI驱动交通方案等。

公交业者新捷运星期四与德国西门子公司（Siemens）签署两项谅解备忘录，以提升本地地铁运营表现与可靠度。双方将探讨通过技术转移、诊断与修复等合作方案，提升工程技术能力。

双方也设定合作框架，在未来共同开发创意方案，如地铁系统数码化和跨境地铁相关的措施。