新加坡警察部队 星期四（11月5日）发文告说，陈秀玲在与“太子控股集团”（Prince Holding Group）相关的逮捕令下被捕，并将于星期五（6日）被控上法庭。

一名44岁的新加坡籍女子因涉嫌与跨国诈骗团伙太子集团有关联，星期四在樟宜机场被警方逮捕。

警方说，陈秀玲将面对教唆他人伪造账目，以及企图欺诈两项控状。

陈秀玲是数家新加坡注册公司的董事，据悉这些公司由太子集团创办人兼主席陈志拥有，其中包括Skyline Investment Management（简称Skyline）和Capital Zone Warehousing（简称CZW)。

2022年9月，Skyline曾向裕廊集团提交一份商业计划书和一份虚假协议，以申请接手一处产业的租赁权。

警方说，陈秀玲涉嫌教唆CZW一名职员伪造上述协议，她本人也涉嫌提交虚假协议，企图欺骗裕廊集团。这起涉嫌诈骗案仍在调查中。

根据《刑事法典》第477A节及第109节条文，教唆他人伪造账目一旦罪成，可被判坐牢最长10年或罚款，或两者兼施；根据第420节及第511节条文，企图诈骗一旦罪成，可被判坐牢最长10年外加罚款。

《联合早报》今年3月曾报道，新加坡警方已对陈秀玲发出逮捕令。不过相信她在警方于去年10月展开行动前，就已离境前往柬埔寨。

自今年6月以来，警方已针对另外14处产业发出禁止处置令，并查封了多个银行和证券账户，涉及资产总估值约1亿元。截至目前，与太子集团有关的查封和禁止处置资产总值逾7亿元。