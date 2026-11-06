十多名孩子在组屋楼下的羽毛球场踢足球，即使比其他使用者先到场也得让位，有时只能等打羽毛球的居民离开后，再继续踢球。家长希望当局允许人们共用场地，让孩子有更多户外活动空间。

这起事件发生在联邦西道（Commonwealth Avenue West）第411座组屋附近的羽毛球场。

居民郭秀丽向《联合早报》反映，她11岁的儿子约两年前开始在楼下踢足球，平时有约10至20名年龄介于9岁至20岁、来自不同种族的孩子及年轻人一起参与，其中一些年长的孩子在这里踢球，也已经有六至八年。

但由于球场设有禁止踢足球的告示，孩子们经常得为其他运动者让出场地。她说，有时即使是十多名孩子先到场踢球，却还是得让位给两名打羽毛球的居民，身为家长也无能为力。

郭秀丽指出，孩子们至今仍每天到球场踢足球，偶尔遭附近居民指着禁止踢球的告示斥责时，便会道歉并停止踢球，隔天再继续。

她与丈夫约一两个月前分别发电邮向该区议员反映情况，希望当局提供解决方案。

她说，市镇会回复指有关场地是羽毛球场，不能踢足球，负责体育设施的部门最初则建议孩子们到约400米外的足球场活动。

不过，她认为要孩子到较远的场地踢球并不实际，孩子在组屋楼下活动，家长和长辈不仅可以就近照看，也有助促进邻里交流。

她也指出，曾有孩子到当局建议的替代场地查看，发现草地凹凸不平，甚至有被杂草遮盖的坑洞，担心踢球时发生意外。

为解决问题，她建议当局在羽毛球场周围加装防护网，防止足球飞出场地、击中路人或滚到马路上，同时撤除禁止踢足球的告示，让居民互相礼让，共享运动空间。

“孩子们天天都来踢球，羽毛球场很多时候却是空着的。如果能装上防护网，不仅可以让孩子安心踢球，也能保障路人的安全。”

她也建议考虑将附近一片闲置土地改建为足球场，但称提出建议约一个月后，仍未收到进一步回复。

市镇会：足球飞出球场恐危及路人

西海岸—裕廊西市镇理事会答复《联合早报》询问时指出，市镇会理解为儿童和青少年提供共享空间，让他们参与体育及休闲活动的重要性。

不过，联邦西道第411座组屋附近的羽毛球场毗邻住宅、有盖走道及上下车处，若足球飞出球场，可能对居民、车辆及路人构成安全风险。

市镇会表示，将检讨居民提出的建议，并综合考虑安全、场地适用性、居民需求及现有资源等因素，探讨提供更安全的足球活动设施。

市镇会也建议，在与相关机构合作寻找合适替代场地的同时，居民可考虑使用金文泰2道（Clementi Avenue 2）第352座及第354座组屋附近的运动设施。

市镇会强调，须在兼顾不同使用者需求的同时，确保公共空间对所有人而言都是安全的，并感谢居民的谅解。