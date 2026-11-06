除了备受关注的核能，新加坡这些年来也积极探索太阳能、氢能和地热能等低碳能源。不过，每一种能源都有各自的局限，这意味着在短期内没有一种替代能源能够完全取代天然气，成为我国发电的主力。

太阳能：有光无地

从组屋屋顶、暂时空置的土地，到蓄水池水面，如今我国各处都可见太阳能板。自2008年以来，新加坡的太阳能装机容量已从0.3兆峰瓦，大幅增至2026年第二季度的逾2300兆峰瓦。

今年10月，我国宣布上调太阳能部署目标，力争最迟于2035年实现4千兆峰瓦（GWp）的装机容量。

尽管太阳能是我国目前最具发展潜力的可再生能源，但受空间和多云天气限制，加上电力需求持续增长，预计到了2050年，太阳能最多也只能满足我国约一成的用电需求。

能源市场管理局早前预测，随着半导体、数据中心等行业持续扩张，以及交通等领域加快电动化，我国未来10年的电力需求峰值预计将增加约30％。

进口电力：至2035年能满足三分之一电力需求

2022年发布的《迈向能源转型2050》报告预测，视低碳能源技术的发展速度，及地缘政治局势变化，到2050年，进口电力可占我国电力供应25％至60％。

根据现有目标，我国计划到2035年进口6千兆瓦低碳电力，预计可满足到时全国约三分之一的电力需求。

为此，政府至今已向来自马来西亚、印度尼西亚、越南、柬埔寨和澳大利亚的业者发出条件批准或有条件许可证，为日后进口低碳电力做准备。

李光耀公共政策学院环境与可持续发展研究所所长陈捷胜助理教授接受《联合早报》访问时说，目前看来，从邻国进口可再生能源，是我国在可预见未来最具潜力的减碳方案。不过，进口电力仍面对两大挑战，即能源安全和经济效益。

“随着工业、数据中心和交通电动化推动国内用电需求增加，电力出口国未来可能优先供应本国市场。此外，即使双方已签署协议，政治或监管政策变化仍可能扰乱电力出口。”

此外，他指出，虽然邻国生产可再生电力的成本相对较低，但要输送到新加坡，须投入大量资金建设基础设施，尤其是高压海底电缆。

氢气：现有技术尚未成熟 难以大规模应用

新加坡于2022年制定了全国氢气策略。取决于技术和其他替代能源的发展，氢气到了2050年有可能满足我国多达一半的电力需求。

不过，氢气技术尚不成熟，面临的挑战包括生产仍主要依赖化石燃料，以及在运输和储存上的难题。因此，我国现阶段把重点放在建立相关能力，为未来应用铺路。

能源局规定，从2024年起，所有新建的联合循环燃气涡轮发电机组（Combined Cycle Gas Turbines），都必须具备至少30％使用氢气的能力，并可在日后改装至完全使用氢气。

近年来，我国也积极推进氢气和氨气领域的研究，并与日本、澳大利亚等国展开合作。氨气是氢气的载体，在技术上较为成熟。

新加坡地下数公里深处蕴藏高温地热资源，具有发电潜力。图为三巴旺温泉，不少公众喜欢在这里用温泉水泡脚。（档案照片）

地热能：缺乏浅层地热资源

位在三巴旺路与甘巴士道交界处的三巴旺温泉，以高达70摄氏度的泉水闻名，不少公众都喜欢以泉水泡脚，或带着鸡蛋去体验天然的“温泉煮蛋”。

除了三巴旺，本地北部的义顺和海军部，及东部的德光岛，也被认为具有地热资源潜力。

不过，我国靠近地表的地热源有限，政府于2024年展开为期两年的全国非侵入式勘测，评估我国地下10公里深处，是否存在适合发电的地热资源，为新加坡下一阶段的地热能发展提供依据。

根据新公布的结果，新加坡地下数公里深处蕴藏高温地热资源，具备发电潜力。初步估算，理论上可开发的发电量超过全国目前每年用电量（约60太瓦时）的60倍。

传统的地热能系统是利用地下的热水和蒸汽发电，一般建于火山区等地质活动活跃区。

由于我国缺乏这类地质资源，无法照搬传统模式，能源局已委任业者评估部署新一代地热能系统在技术、环境和商业运作上是否可行。

水电与风能：风平浪静难发电

作为岛国，新加坡虽然四面环海，却难以依靠水力或风力发电。

我国周边海域受陆地环绕，风浪较小，不利于发展水力发电。本地潮差，即高潮和低潮的水位差仅约1.7米，低于商业潮汐发电一般所需约4米的水平。此外，由于大部分海域已用作港口、锚地和国际航道，可供开发海洋能源的空间有限。

至于风力发电，我国平均风速仅约每秒2至3米，而风力发电的理想风速一般为每秒4至15米，因此难以达到较高的发电效率。

我国积极推动核能能力建设与研究

替代能源虽各有潜能，却也存在局限；与此同时，东南亚乃至世界各地对核能的兴趣日益浓厚。

尽管新加坡还未决定是否部署核能，但已加快脚步推进相关准备工作，包括在明年接受国际原子能机构的“综合核基础设施评估”，以及培养具备核技术、项目发展和核监管等专长的人员。