隔着监狱探访室的玻璃窗，看着半岁儿子哭喊着伸手求抱，自己却无法拥他入怀。这一幕让深陷毒海十多年的梁盈盈决心改变人生。如今37岁的她不仅成功戒毒，还成为社工助理，并积极参与义工活动，以亲身经历鼓励在囚者和释囚重新做人。

梁盈盈星期五（11月6日）获颁《每日新闻》—马来亚银行“自强奋进奖”，也是马来报《每日新闻》奖项设立28年来首位华族得主。

梁盈盈受访时说，她中学辍学后，17岁因误交损友染上毒瘾，22岁时更因吸毒、拥毒和贩毒罪入狱两年10个月。

之后她仍未摆脱毒瘾，又两度入狱。直到29岁再次入狱，看见儿子隔着玻璃窗哭喊，她才深刻意识到毒品对自己和家人的伤害。这次她终于成功戒毒，重新展开人生。

梁盈盈如今在新加坡男性联谊会担任全职社工助理，协助男性增强情绪韧性、改善人际与家庭关系，并减少家庭暴力造成的伤害。她也是黄丝带关怀大使，以及新加坡狱外监护协会的探访员，为在囚者及家属提供情绪和实际援助，并以自身经历鼓励他们改过自新。

她目前也在淡马锡理工学院修读社会服务与特殊需求心理学文凭课程，希望日后成为一名社工。

今年新设的“自强奋进奖”不分种族，每年表彰两名克服社会经济困境，通过教育、就业、创业或自力更生改善生活的新加坡人。

逆境中奋发向上 两度丧子仍坚强前行

另一名“自强奋进奖”得主是26岁的律政部公共政策人员西蒂·胡迈拉（Siti Nurhumaira Azman）。

父亲在她9岁时入狱，母亲一人兼打三份工维持家计。身为长女的她负起照顾六个弟妹的责任。一家人与其他亲属共15人挤在一间二房式组屋里。直到上大学，她都只能睡在客厅的毯子上。

“我13岁就开始打工赚钱，当时就知道，教育是摆脱贫困的唯一出路。”

西蒂以最高荣誉学位毕业于新加坡国立大学社会学系，并在25岁时与丈夫实现买房的梦想。

去年8月，她迎来儿子扎菲尔（Zafir），没想到儿子4个月大时确诊患有严重的脊髓性肌萎缩症。扎菲尔今年4月离世，年仅8个月。西蒂后来再次怀孕，却发现胎儿同样患病，最终不得不终止妊娠。

接连承受打击，她仍通过社交媒体分享自己的经历，鼓励其他面对逆境的人不要轻言放弃。她认为，坚韧不只是咬紧牙关撑下去，也包括承认自己的痛苦，并学习带着伤痛继续生活。

14次创世界纪录 力量举重名将获杰出成就奖

我国力量举重名将法哈娜·法里德（Farhanna Farid）获颁“杰出成就奖”。她原是一名长跑运动员，因长期受到伤病困扰，转而尝试力量举重，并在初次接触这项运动时便打破全国纪录。

今年6月14日，她在世界经典公开力量举重锦标赛女子52公斤级比赛中，以220.5公斤的硬拉成绩第14次创造世界纪录。

为鼓励更多女性参与力量举重，她也协助举办女子专属赛事“Lift Like a Girl”，让参赛者在更自在的环境中体验竞技运动。

法哈娜说，希望这个奖项能鼓励更多人勇于挑战自我，追求真正重视的目标。“有时候，当我们鼓起勇气相信自己，也能给予他人同样的勇气。”

千元创业成功 29岁青年设助学金回馈社会

今年的“杰出青年奖”则由29岁企业家纳比尔（Nabill Shukry Johary）获得。

纳比尔曾与家人住在淡滨尼的一房式租赁组屋。他立志通过创业改善家人生活。2021年，他拿出1000元积蓄，与父亲共同创办清真健康备餐公司Cheekies，后来也创办数码营销公司Cheeky Media，协助中小企业通过社交媒体和电商平台拓展业务。

事业有成后，纳比尔为母亲买了一间房子，母亲却在搬入前离世。为了纪念母亲，也帮助与自己有相似经历的年轻人，他决定通过公司拨出1万元，在母校共和理工学院设立助学金，资助经济困难的学生。

纳比尔希望自己的经历能激励更多年轻人，尤其是马来回教社群的青年，努力追求成功，并将所得回馈社会。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞在颁奖典礼上用马来语致辞时说，《每日新闻》不仅记录马来回教社群的发展，也持续关注社群面对的挑战、取得的成就和未来的愿景。随着明年迎来创刊70周年，他期待这家媒体继续发挥作用，在未来数十年服务社群。