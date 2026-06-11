《联合早报》利用人工智能（AI）推出英文版，让原本主要面向华文读者的新闻报道和独特视角，能够触达更多不同语文背景的读者。数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪指出，AI技术有助本地媒体扩大受众群，并开拓更多可能性。

陈杰豪在早报英文版网站推介仪式后受访时说，《联合早报》一直是新加坡新闻生态系统的重要一环，为华文读者提供新闻和不同视角。他乐见英文版推出，让更多读者接触优质的华文新闻报道与观点。

也是全国翻译委员会主席的陈杰豪强调，翻译不仅是跨越语言障碍，更重要的是拉近人与人之间的距离。不同语文背景的读者通过阅读其他社群的新闻，能更深入理解彼此看待事物的角度、观点，从而增进相互理解。

工人党秘书长毕丹星说，他不时会在社交媒体分享早报旗下聚焦中国发展的英文数码网志《思想中国》（ThinkChina）文章，并指这些文章在剖析不同课题时，展现出独特的视角、切入角度和思考方式。

毕丹星认为，新加坡是多元种族、多元宗教社会，不同社群的观念和思考方式可能有所差异，增进彼此理解尤其重要。他相信早报英文版能让更多读者接触华文媒体独特的分析角度，开拓视野，促进不同社群之间的相互理解。

“如果一个人从未接触过某种文化，突然有机会接触和了解，就比较容易产生同理心，不然就会局限在自己熟悉的圈子里。”

中国驻新加坡大使曹忠明说，早报推出英文版是件好事。他赞赏早报是重要的华文媒体，也是新加坡的主流媒体，在华人世界有很大的影响，在中国也有很多读者。

“早报对中国、东南亚周边地区及国际新闻的报道，总体上还是客观、公平、比较公允的。希望更多国际读者能够了解，早报如何看待国际形势的变化、中国的发展，包括中国同新加坡和亚细安国家的关系。”

蔡其生：盼早报英文版推广本地华族文化与宗乡历史

新加坡马来商会副会长阿扎尔奥斯曼（Azhar Othman）非常支持早报推出英文版，并希望未来马来文报章《每日新闻》（Berita Harian）也可效仿。

他指出，早报英文版可帮助年轻人用他们比较熟悉的语言，了解华文媒体关注的课题。

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生说，早报推出英文版是顺应时代变迁，与时俱进的重要举措。年轻一代大多习惯以英文阅读，英文版为他们搭建一座便利的桥梁。

他希望在早报英文版上看到的报道不只是关于时事热点，也能有多一些涵盖本地文化遗产、传统节日与宗乡社团的现代化转型，以及带有浓厚本地文化情怀与华社精神的相关报道，让不同背景社群有机会了解我们独特的新加坡华族文化与宗乡历史，增强年轻一代对自身文化的自豪与认同感，也让其他社群更好地了解本地华社的文化根基。

“期许早报英文版成为年轻一代连接华族文化的重要入口，吸引更多青年关注并参与华社事务。”

《联合早报》前总编辑林任君说，早报长期在本地英文圈精英中有良好的口碑，他们深知早报的价值，却苦于华文能力有限，只能从零星的译文或通过朋友的口耳相传接触早报。早报英文版的出版，让他们如愿以偿，得以直接接触早报，为广大英文读者打开一扇华文知识之窗。

“然而，就像我过去不断强调的，《联合早报》是一份新加坡人办给新加坡人看的报纸，虽然在海外华人世界中受到广泛欢迎，甚至国外的读者人数远高于新加坡，但我们绝不会为了迎合海外读者而改变早报的办报方针。现在早报英文版出版了，将来英文读者也许会越来越重要，但我希望早报也同样不会为了迎合英文读者而改变编辑方针。”

我每天都看《联合早报》。我觉得这份报纸很客观，特别是有关中国的消息。中国栏目很有意思，报道很深入，内容也很丰富，不仅介绍中国大陆的情况，也把台湾的情况讲得很清楚。早报的评论也呈现各种各样的看法，对国外读者来说，非常值得阅读和学习。所以推出英文版，让更多外国读者能够看到这些内容，我想这是非常有意义的。——日本驻新加坡大使石川浩司

日本驻新加坡大使石川浩司。（唐家鸿摄）

早报英文版的推出，增加了观点的多样化。对于不谙华语的外国外交使节而言，这将是一个非常重要的工具，让我们能够了解新加坡主要华文媒体关注的课题和报道内容。这不仅有助我们更深入了解新加坡，也能提升我们向本国汇报新加坡情况的质量。——欧盟驻新加坡大使贝尔图利斯（Artis Bertulis）

欧盟驻新加坡大使贝尔图利斯（Artis Bertulis）。（谢智扬摄）

大华银行有不少华文程度良好的华人企业客户，但其他客户，尤其是年轻一代，华文能力可能没有那么强。不过，随着与区域商业伙伴包括大中华区的企业，经贸联系日益密切，他们希望通过媒体报道，获取不同的观点和深入见解，无论是在个人生活还是商业方面，都能有所帮助。——大华银行集团渠道及数码策略部兼策略通讯与品牌管理董事总经理兼主管杨毓文