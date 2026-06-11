过去教孩子弹奏乐器，庄启恩（31岁）发现，音乐带给他们的收获，远不止学会一首曲子。

孩子们不仅能锻炼肢体协调能力，也在音乐活动中学会与人合作。这段经历让她开始探索音乐的另一种可能：用音乐帮助有需要的人，甚至改善他们的心理健康。

曾兼职担任学前音乐教师的庄启恩，在2024年得知拉萨尔艺术学院推出新加坡首个音乐治疗艺术硕士课程后，毫不犹豫地报名，希望进一步了解如何通过音乐帮助不同群体。

两年求学期间，她先后在圣安德烈社区医院、竹脚妇幼医院，以及新加坡心理卫生协会完成临床实习，并在去年的创意艺术治疗研讨会上，展示一项从音乐治疗角度分析国庆庆典歌曲的研究。

她说：“完成课程后，我更深刻地体会到，只要有明确的目标，并有针对性地运用音乐，就能取得实实在在的成效。”

如今顺利毕业，她希望投身社区心理健康领域，运用所学帮助不同背景、有不同需要的人。

我国首批12名音乐治疗硕士毕业

庄启恩是我国首届音乐治疗硕士课程的12名毕业生之一，也是星期四（11月5日）获新加坡艺术大学颁发硕士学位的100名毕业生之一。

毕业典礼在拉萨尔麦纳利校区的新加坡航空剧院举行，近500名毕业生、家属及嘉宾出席。

据校方介绍，拉萨尔的首批12名音乐治疗硕士课程毕业生在两年学习期间，于医疗及社区机构累计完成1万零800小时的临床实习，多数人目前已就业，从事专业治疗工作。

除了音乐治疗，本届毕业生也来自艺术教育、设计及美术等九个领域。

其中，荣获“研究生卓越奖”的艺术教育与实践硕士毕业生林汀文（35岁），是一名剧场编导。多年的工作曾让他感到倦怠，一度失去对剧场的热情。

在拉萨尔深造期间，他通过与非专业创作者共同创作剧本，重拾创作热情。他代表毕业生致辞时说：“艺术或许无法直接改变世界，但艺术能改变人心，而改变了的人就能改变世界。”

新艺大校长郭建文教授指出，研究生在学习过程中深入探讨艺术实践的社会意义。他说：“我们期待毕业生未来成为新加坡及其他地区的反思型实践者与文化领袖。”