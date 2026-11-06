其中，商务舱首次增设隐私门让乘客享有更私密的飞行空间，头等舱中央两个座位可组合成双人床或沙发。

新加坡航空公司斥资超过20亿元，全面提升长途客机的各等级客舱设计。新一代客舱将从明年下半年起陆续投入服务，为乘客提供更舒适和个性化的飞行体验。这是新航时隔九年再次升级长途客舱。

新航商务舱第一次配备滑动门，座位之间增设中央隔板，乘客可以根据需求关闭或打开滑动门和座位隔板。（陈斌勤摄）

客舱灵感来自朱诺卫星太空探测器的三叉形，呈现创新、灵活和飞行等概念，同时搭配亮眼的黄色线条。（新航提供）

新航星期五（11月6日）为全新的长途客舱举行推介，涵盖经济舱、优选经济舱、商务舱和头等舱。交通部长兼财政部第二部长萧振祥受邀出席推介仪式。

新客舱将安装在31架新一代波音777-9型客机，以及34架翻新后的空中客机A350-900型远程和7架超远程（ULR）客机。

波音777-9型宽体客机的客舱都将采用全新设计和设施。每架客机设有六个头等舱座位、54个商务舱座位、36个优选经济舱座位，以及204个经济舱座位。

其中，优选经济舱让乘客有更多空间，座位间距调整成为40英寸（102公分），并设有可调节头枕、腿脚托。另有个人储物空间收纳平板电脑或水瓶、可调节的个人阅读灯，以及电子设备支架。

优选经济舱座位根据人体工学设计、采用全粒面优质真皮包覆，座位间距改善成为40英寸，让乘客有更多空间，并设有可调节头枕、腿脚托。（新航提供）

经济舱座位则采用人体工学座垫和可调节头枕，并改善了座位后仰方式，以增加乘客膝盖和小腿的活动空间。

经济舱改善座位后仰方式，增加了乘客膝盖和小腿的活动空间。（新航提供）

A350-900型超远程客机翻新后增设头等舱

A350-900型超远程客机翻新后，首次设有头等舱，吸引高端旅客；每架客机有四个头等舱座位，以及70个升级版商务舱座位。远程型客机则有42个升级的商务舱座位。这两款客机的经济舱和优选经济舱座位设计保持不变。

头等舱内有个人衣柜、梳妆抽屉和行李箱储物空间。座椅侧翼、腰部支撑和腿托都可以电动操控。 （新航提供）

可电动控制的脚蹬底下，设有可以容纳行李箱的收纳空间。（新航提供）

新航还未公布这些客机的服务航线。

新航是在2018年开始研发新客舱，并参考了全球超过5000名经常飞行的旅客、员工和业界专家的意见，了解乘客对隐私、舒适度、灵活性和机上设施的需求。

受冠病疫情、地缘政治局势和供应链干扰等因素影响，新客舱升级计划早前展延。新客舱原定配合波音777-9型客机推出，但由于波音777X项目交付延误，新航随后决定将新客舱设计也应用在A350-900型远程和超远程客机。

新航首席商务官李立兴受访时说：“这项客舱升级计划筹备多年，新一代波音777-9型客机和空中客车A350-900型远程和超远程客机是新航长途机队的两大支柱机型，因此这次升级涵盖长途机队中的大多数飞机，规模比过去其他客舱升级项目更全面。”

新航首席商务官李立兴说，这次新客舱的升级规模，比过去都更全面。（陈斌勤摄）

新客舱升级不意味机票涨价

升级客舱投入超过20亿元是否意味机票价格会提高，李立兴说，两者没有直接关系，机票价格由市场供需决定，而不是根据飞机机型制定。

问及为何未更换A350-900型客机经济舱和优选经济舱设计、调整幅度也不如头等舱和商务舱，李立兴强调：“这不代表新航不投资于经济舱，未来经济舱和优选经济舱是否会增设新设备，例如不同类型的USB充电接口，我们需要进行评估和考虑，不能说绝无可能。”

新航近期陆续宣布推出全新机舱服务，20亿元升级计划还包括提升KrisWorld机舱娱乐系统，并引入星链（Starlink）高速卫星网络服务，让乘客能通过个人电子设备上网。

公司也推出全新机舱用品，首次为商务舱提供睡衣。所有舱位也引入超过100道全新和改良菜肴。