中国在全球的重要性日益上升，但外界对中国的理解反而远不如从前。尚达曼总统指出，《联合早报》等新加坡媒体通过可信的报道与分析，可提供“局内人”的视角，搭建桥梁以弥合不同视角的差距。

尚达曼总统星期四（11月5日）以主宾身份为《联合早报》英文版主持网站推介仪式。他过后与英文版主编周雁冰进行炉边对话时，谈及《联合早报》对于增进跨文化理解可发挥的作用。

他指出，中国如今在全球多领域日益重要，但有关中国的学术研究却减少了，中国与西方、尤其是与美国之间的人员交流和官方接触也减少了，因此外界对中国的理解反而不如以往，令人不安。

“当前比以往任何时候都更需要一个可信、值得信赖的视角来观察中国的发展。我想新加坡媒体可尽一分绵力，在弥合不同视角之间的差距方面发挥作用。”

尚达曼说，他广泛阅读有关中国的报道，发现国际媒体在报道中国时，往往会突出体制、文化差异，有时候甚至是文明、意识形态与治理方面的差异。

他指出，不同社会和制度之间存在差异，必须予以尊重，但要真正理解一个社会，以及理解如何彼此交往，也须认识彼此的共同之处，包括共同面对的治理与政策挑战。更重要的是，不同社会的人们都有着相似的困境与愿望。

“如果你阅读中国社会各阶层的观点，包括文学作品，甚至是普通零工劳动者写的文章，就会发现，他们关注的问题和其他许多社会非常相似。”

他认为，外界不仅是对中国，对东南亚和印度的理解也同样较流于表面。优质媒体的任务就是深入一个社会，循着社会思潮，关注这个社会各个层面的想法，以“由内到外而不是从外看内”的视角去理解现实。

“我认为，早报在这方面很有优势，不仅因为语言，也是因为你们具备从整体观察一个社会的视角，并继续这么做。”

尚达曼：“新加坡视角”是提供可信信息 为世界搭建理解的桥梁

尚达曼说，新加坡国土小、历史较短，也并非单一文化社会，这些特点使本地媒体具备发挥桥梁作用的良好条件。

不过，他强调，“新加坡视角”并不意味着要传达新加坡或新加坡人的观点与偏好，更不意味着以狭隘的新加坡视角看世界。

“这其实是要提供可信、值得信赖的信息与分析，希望能尽点力，在日益分化的世界中搭建思考与理解的桥梁。”

谈及母语媒体对于促进本地社会凝聚力的作用，尚达曼指出，华文与英文教育背景的群体看待问题的侧重点略有不同。

他说，华文媒体更重视文化延续，以及代代相传的价值观，也更关注整个社会的文化。英文媒体并非不关注这些，但阅读华文媒体时，会感受到这些关切更多是发自内心，而不只是理性陈述。

今年初，中国潮语电影《给阿嬷的情书》的放映问题在本地掀起了关于方言的热议。尚达曼以此为例指出，早报讨论这一课题的角度有所不同，让他深有感触。

“我很欣赏这些文章，因为它们更多发自‘灵魂深处’，自然而然地从我们的祖辈和父母那一代的角度思考问题。”

尚达曼认为，我国需要这些观察自身社会的不同视角。“它们其实不是不同的身份认同，而是反映新加坡身份认同的不同组成部分。”

他强调，《联合早报》英文版要做的不应只是连接不同社群，也应在各社群内部培养灵活、开放的思维，推动新加坡身份认同不断发展。

他说，这也适用于新加坡华人，特别是主要使用英语交流的年轻一代，让他们受益于看待社会与国际课题的另一个视角。