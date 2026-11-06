飞机客舱两个座位可组成双人沙发，还可拼成比一般双人床还略大的平躺床。

这是新加坡航空公司为波音777-9型客机和空中客机A350-900型超远程客机头等舱推出的新卖点。这也是全球最大的商用客舱双人床，长80英寸（约203公分）、宽60英寸（约152公分）。

这次升级计划的头等舱双人床，是全球最大的商用客舱双人床。（新航提供）

新航全面升级长途客机客舱，设计着重提升乘客的隐私、加宽腿部和储物空间、优化人体工学设计提升座位舒适度。

在头等舱方面，新座位设有弧形滑动门，加强乘客的隐私。中央两个座位之间的隔板可完全收起，让同行乘客共享空间。

客舱内有个人衣柜、梳妆抽屉和行李箱储物空间。座椅侧翼、腰部支撑和腿托都可以电动操控。皮革使用意大利品牌Poltrona Frau高级皮革，搭配柔和的蓝灰色调。

头等舱制造公司柯林斯宇航（Collins Aerospace） 内部业务总裁莱恩（Ryan Hudson）说，新客舱部分组件采用复合材料制造，以减轻重量，同时确保飞机达到理想的燃油经济效益和整体性能。

客舱灯光照明也经过特别设计。莱恩指出，人眼对光线的细微差异敏感，因此公司更新LED照明技术，让机舱前后不同位置的灯光保持一致。

在制作头等舱座位时，客舱不同位置的灯光照明、各个设施的亮度，都有经过特别设计。座位背板和隔板采用峇迪图案，融入本地文化。（海峡时报）

客舱座位从皮革挑选裁剪、缝纫和品质检查等工序，都由工匠以人手完成。

头等舱座位的皮革由英国航空室内设计与制作公司Sabeti Wain Aerospace负责制作，公司总监帕伊门（Paymen Sabeti）受访时说，皮革属于天然材料，每张皮革的质地和状况不同，因此员工必须检查每一寸皮革，确保没瑕疵或刮痕。（海峡时报）

全新商务舱设计 前后调整逾百次

商务舱首次配备滑动门，还可电动调节座位之间的中央隔板，让乘客保持隐私。

隐私门的高度经过仔细考量，既要提供足够的私密性，也不能让乘客感觉被封闭在狭小空间内。（海峡时报）

座位可完全平躺，床铺长度为79英寸（约201公分），宽度最高24英寸（约61公分）。部分中央座位也可在放下隔板后，转换成供同行乘客使用的双人床。

与新航联合设计商务舱的Designworks是BMW集团旗下设计公司。首席执行官茱莉亚（Julia de Bono）受访时说，设计团队希望为商务舱建立鲜明的风格，与头等舱区分，并展现更现代和未来感的设计。

客舱设计灵感来自朱诺卫星太空探测器的三叉形，呈现创新、灵活和飞行等概念，同时搭配亮眼的黄色线条。（新航提供）

团队着重改善乘客的睡眠体验，并扩大脚部空间。为了腾出更多空间，设计团队也重新设计餐桌的收纳方式，让餐桌以倾斜角度收起，乘客可有更宽敞的空间伸展双腿。

隐私门的高度则经过仔细考量，既要提供足够的私密性，也不让乘客感觉被封闭在狭小空间内。

制作商务舱客舱的德国座椅制造商RECARO总裁马克（Mark Hiller）说，挑战之一是需要安装隐私门，同时确保隐私门不会占用太多空间，需要轻薄又能提供足够隐私。

“就连座位的餐桌，我们也反复进行升降测试达10万次，以模拟约10年的使用周期，确保零件耐用。”