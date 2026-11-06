新航头等舱座位可拼成双人床 商务舱首设隐私门
飞机客舱两个座位可组成双人沙发，还可拼成比一般双人床还略大的平躺床。
这是新加坡航空公司为波音777-9型客机和空中客机A350-900型超远程客机头等舱推出的新卖点。这也是全球最大的商用客舱双人床，长80英寸（约203公分）、宽60英寸（约152公分）。
新航全面升级长途客机客舱，设计着重提升乘客的隐私、加宽腿部和储物空间、优化人体工学设计提升座位舒适度。
在头等舱方面，新座位设有弧形滑动门，加强乘客的隐私。中央两个座位之间的隔板可完全收起，让同行乘客共享空间。
客舱内有个人衣柜、梳妆抽屉和行李箱储物空间。座椅侧翼、腰部支撑和腿托都可以电动操控。皮革使用意大利品牌Poltrona Frau高级皮革，搭配柔和的蓝灰色调。
头等舱制造公司柯林斯宇航（Collins Aerospace） 内部业务总裁莱恩（Ryan Hudson）说，新客舱部分组件采用复合材料制造，以减轻重量，同时确保飞机达到理想的燃油经济效益和整体性能。
客舱灯光照明也经过特别设计。莱恩指出，人眼对光线的细微差异敏感，因此公司更新LED照明技术，让机舱前后不同位置的灯光保持一致。
客舱座位从皮革挑选裁剪、缝纫和品质检查等工序，都由工匠以人手完成。
全新商务舱设计 前后调整逾百次
商务舱首次配备滑动门，还可电动调节座位之间的中央隔板，让乘客保持隐私。
座位可完全平躺，床铺长度为79英寸（约201公分），宽度最高24英寸（约61公分）。部分中央座位也可在放下隔板后，转换成供同行乘客使用的双人床。
与新航联合设计商务舱的Designworks是BMW集团旗下设计公司。首席执行官茱莉亚（Julia de Bono）受访时说，设计团队希望为商务舱建立鲜明的风格，与头等舱区分，并展现更现代和未来感的设计。
团队着重改善乘客的睡眠体验，并扩大脚部空间。为了腾出更多空间，设计团队也重新设计餐桌的收纳方式，让餐桌以倾斜角度收起，乘客可有更宽敞的空间伸展双腿。
隐私门的高度则经过仔细考量，既要提供足够的私密性，也不让乘客感觉被封闭在狭小空间内。
制作商务舱客舱的德国座椅制造商RECARO总裁马克（Mark Hiller）说，挑战之一是需要安装隐私门，同时确保隐私门不会占用太多空间，需要轻薄又能提供足够隐私。
“就连座位的餐桌，我们也反复进行升降测试达10万次，以模拟约10年的使用周期，确保零件耐用。”