新加坡国家美术馆将文化奖得主林子平的艺术带到中国，“墨韵星洲: 新加坡艺术家林子平特展”于星期五（11月6日）傍晚在上海美术馆（中华艺术宫）开幕， 展至2027年4月7日，过后将巡回深圳美术馆和福建美术馆展出。

由国家美术馆策划的特展首次在上海展出，这是该馆继2025年“张荔英：此心安处”在中国深圳何香凝美术馆展出后，推动新加坡艺术国际化的另一个重大里程碑，进一步巩固其作为新加坡及东南亚现当代视觉艺术领先机构的地位。

新加坡国家美术馆和上海美术馆联合呈现的“墨韵星洲: 新加坡艺术家林子平特展”于11月6日傍晚举行开幕仪式。主持剪彩的嘉宾包括新加坡国家美术馆总裁兼馆长陈维德（左二）、林子平长子林树国（左三）、新加坡驻华大使陈海泉（左四）、上海美术馆执行馆长王一川（右一）。（新加坡国家美术馆提供）

新加坡美术馆曾于2009年将林子平艺术展带到上海的刘海粟美术馆与北京的中国美术馆展出。

新加坡国家美术馆总裁兼馆长陈维德博士在开幕礼上说，上海这座城市与林子平（1921－2025）渊源深厚，这次将林子平的艺术再次带回上海展览，是上海美术馆与国家美术馆携手合作的重要成果，通过这次合作，希望促进更深入的文化交流，加强两馆之间的联系，为新加坡与中国的长久友谊增添新篇。展览也为上海的观众提供机会，认识这位人生与创作跨越海洋、引发共鸣的艺术家。

陈维德说：“本展或许着重呈现了林子平在逾八十年的艺术生涯中与新加坡的深厚联系，以及他如何以非凡的感受力捕捉日常生活的变迁与节奏。然而，这个故事也是更宏大叙事的一部分，将新加坡、中国与更广泛的华语社群联系起来。林子平运用中国水墨与书法这些我们与中国共有的传统，描绘独具新加坡特色的景象，展现我们多元文化的丰富面貌。”

他指出，林子平所属的一代人深受多种传统与思想的影响，体现了世界各地汇入新加坡的丰富文化潮流。这些文化的交汇贯穿他的整个艺术实践，本展让上海公众有机会深入地了解这位始终对艺术充满好奇与热忱、孜孜不倦的艺术家。

上海美术馆：林子平重新诠释水墨艺术

林子平特展是上海美术馆建馆70周年国际合作项目系列的一部分，本展标志着新中两家博物馆之间首次建立合作关系。（黄向京摄）

林子平特展是上海美术馆建馆70周年国际合作项目系列的一部分，本展标志着两家博物馆之间首次建立合作关系。上海美术馆执行馆长王一川说：“林子平是一位自学成才的新加坡艺术先驱，他的创作将中国传统文化与他在东南亚的生活体验相结合，重新诠释了水墨艺术。将他毕生创作的精品跨越国界带到上海呈现于我们美术馆，为我们提供了宝贵的视角，去回顾传统水墨画是如何被重新演绎并随着时间的推移而持续传承的。”

本展以国家美术馆2024年举行的“林子平：我画故我在”为基础，通过与上海美术馆的合作深化，呈现29件新展品，占总展品的一半。展览将新加坡国家收藏中的重要作品，包括近期新增藏品，与中国公共机构及艺术家持有的作品一同呈现，旨在深化对新加坡及东南亚现代水墨艺术的研究。

林子平长子林树国说：“家父生平最大的心愿之一是能到上海展出，本次展览是得偿所愿，全家深感欣慰与荣幸。虽然家父无法亲证，但他的艺术能在上海展出，是他毕生追求的最好纪录。”

林子平生前是新加坡最年长且活跃的艺术家，因其持续对水墨画和书法的实验探索，并巧妙地将古老技法与当代意义相结合，在新加坡艺术史上占据独特地位。