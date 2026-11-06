因与被美国起诉的太子集团有关联而被列入制裁名单的新加坡籍女子，在樟宜机场被捕后，被控上法庭，并被下令还押六天以协助调查。

现年44岁的被告陈秀玲（Chen Xiuling，又名Karen Chen）星期五（11月6日）在国家法院被控一项教唆他人伪造账目，以及一项企图欺骗的控状。

根据警方星期四（5日）晚上发的文告，当局早前已在调查涉及跨国诈骗的“太子控股集团”（Prince Holding Group）案件期间对陈秀玲发出逮捕令。

文告指出，陈秀玲曾是数家新加坡注册公司的董事，这些公司相信由太子集团创办人兼主席陈志拥有，其中包括Skyline Investment Management（简称Skyline）和Capital Zone Warehousing（简称CZW)。

2022年9月，Skyline曾向裕廊集团提交一份商业计划书和一份虚假协议，以申请接手一处产业的租赁权。

控状显示，陈秀玲涉嫌在2022年9月6日或之前，教唆CZW一名职员伪造一份与一家公司Cars and Coffee Gem Pte Ltd（简称CCG）的雪茄投资协议。这份协议虚假陈述CCG将向CZW投资2300万元，用于购买协议中所列的雪茄，并由CZW负责分销、储存和销售，为期三年。

她也被指在2022年9月26日左右，提交虚假协议，企图欺骗裕廊集团。

调查涉及大量银行对账单等文件 控方申请还押被告六天以助调查

控方指出，商务调查局的调查仍在进行中，调查涉及大量银行对账单等文件，且时间紧迫，因此向法官申请还押被告六天以协助调查。若被告获得保释，也有潜逃和串供等风险。

陈秀玲在代表律师的询问下，通过视讯对此表示反对。律师也说，陈秀玲目前会被还押，也是因为她想配合当局，希望法官批准她保释。

基于还押可能让当局掌握进一步证据，法官批准控方的申请，下令继续还押陈秀玲六天。案件展期至11月12日再度过堂。

自今年6月以来，警方已针对另外14处产业发出禁止处置令，并查封多个银行和证券账户，涉及资产总估值约1亿元。截至目前，与太子集团有关的查封和禁止处置资产总值逾7亿元。

《联合早报》早前报道，因涉嫌电信诈骗和洗钱罪名而在美国被起诉的陈志，在新加坡有多家关联公司。三名新加坡公民因涉嫌与这个集团有关联，被美国列入制裁名单，其中一人为陈秀玲。

陈秀玲相信在新加坡警方于去年10月展开行动前，就已离境前往柬埔寨。

根据《刑事法典》第477A节及第109节条文，教唆他人伪造账目一旦罪成，可被判坐牢最长10年或罚款，或两者兼施；根据第420节及第511节条文，企图诈骗一旦罪成，可被判坐牢最长10年外加罚款。