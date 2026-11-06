从11月16日起，新加坡和马来西亚将把跨境德士服务配额从现有的各自300辆增至500辆，两家召车平台康福德高旗下的Zig应用与马来西亚智能出行平台Kumpool Sdn. Bhd.也将在同一天获准在跨境德士计划下营运。乘客与司机将享有更多跨境点到点出行选择。

新加坡与马来西亚的交通部星期五（11月6日）发布的联合声明指出，这是新马两国在5月4日宣布多项跨境德士计划优化措施后的进一步进展。当时的措施包括为召车预订设立新的指定上车点、更灵活的下车点、增加跨境德士配额，以及新增要求以支持执法、打击非法境内点到点载客服务。

陆路交通管理局指出，自优化措施实施以来，使用跨境德士的乘客反映，可在新加坡全境及柔佛新山、依斯干达布蒂里、森林城市、古来和士乃营运范围内享受点到点下车服务；家庭与商务旅客也可选用更大型及优质车辆。新加坡交通部、马来西亚交通部、陆交局及马来西亚陆路公共交通机构（APAD）官员持续紧密合作，进一步改善跨境德士服务。

从11月16日起，陆交局与APAD将把新马两国各自的跨境德士配额从300辆增至500辆，让更多德士加入计划，增加跨境德士供应。CDG Zig与Kumpool也将加入GrabCar Ptd Ltd的行列，成为跨境德士计划下的持牌营运商。

陆交局局长黄南表示，增加配额是加强新马跨境连通性的重要一步，反映两国长期稳固合作；扩大持牌跨境服务供应，将为旅客提供更多选择与更大灵活性。

马来西亚陆路公共交通机构总监阿末拉迪指出，扩大德士配额及新增两家持牌平台营运商是重要里程碑，有助加强新山与新加坡之间的第一及最后一英里衔接，进一步深化两国连通性。