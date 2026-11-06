画面显示，一辆亮起左转指示灯的Grab自动驾驶车在路口等候，路旁站着一名女童和一名女子。前方交通灯转绿后，自动驾驶车起步左转；约两秒后，女童也迈步过马路，似乎未留意右方正有车辆驶来。

女子及时拉回女童

仍在路旁、尚未过马路的女子见状，立即喝止女童停步，并及时将她拉回，避免碰撞。涉事车辆当时似乎也探测到车旁有行人，随即减速，随后缓缓驶离。女子目睹车辆远去，确认右侧车辆完全停下后，才搂着女童肩膀一同安全过马路。

视频上传者在贴文中提醒家长，应叮嘱孩子在榜鹅和盛港一带过马路时格外小心；同时也呼吁公众，即便在绿灯且享有先行权的情况下遇到自动驾驶车，也须保持高度警惕。

视频引来不少网民讨论，纷纷强调道路安全的重要性。有网民指出，行人过马路时不能完全放松警惕，必须随时观察路况；也有网民对自动驾驶车的行驶模式表示担忧。

Grab强调安全首要 正联同陆交局等展开审查

针对这起事件，Grab在答复《联合早报》询问时强调，安全始终是公司的首要考量。发言人指出，公司已获悉相关情况，目前正与陆路交通管理局及合作伙伴、中国自动驾驶科技公司文远知行（WeRide）展开仔细审查。

《联合早报》已向陆交局查询更多详情。

早前报道，Grab于今年4月开始在榜鹅让公众免费试乘自动驾驶车接驳服务，并从今年中开始收费，每人统一票价为4元。近期，Grab也宣布将在未来半年内，把自动驾驶车队从目前的11辆扩大至50辆，榜鹅区内的自驾车接驳服务范围会进一步扩大，公司也计划把自驾车开到其他地区。