一名32岁男子出现在怡丰城外的水域中，惊动警察海岸卫队与民防部队到场展开救援。男子最终被安全救起，随后因抵触《精神健康（护理与治疗）法令》被警方扣押。

这起事件发生于星期一（11月2日）晚上9时30分左右，地点位于港湾径（HarbourFront Walk），即怡丰城（Vivo City）外的附近水域。

网上流传的视频显示，一名赤膊男子在水中，双手似乎抓着一件物体以保持漂浮。警察海岸卫队一艘巡逻艇迅速赶到现场，开启探照灯照亮男子周围水面并展开施救。

岸边步行道上，至少有六名民防人员待命接应；救援行动也吸引不少公众驻足围观。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，在民防人员赶到现场前，警察海岸卫队已使用救生圈将男子救起。救护人员经现场评估确认男子受了轻伤，但他拒绝被送往医院。

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新加坡警察部队受询时指出，一名32岁男子随后在《精神健康（护理与治疗）法令》第7条文下被扣押。