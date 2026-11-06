屠妖节前夕，小印度预料将涌现大批人潮，警方赶在佳节前“端上”安全提醒：财物要看紧、替代路线要看清、禁酒时段要记清，别让节庆气氛一上头，把钱包和规矩都忘在脑后。

新加坡警察部队星期五（11月6日）发文告，建议公众来临周末若前往小印度一带，在拥挤地点应时刻看管财物，确保手提包扣好并斜挂身前，避免将钱包放在后裤袋。若遇紧急情况，可向现场警员求助或拨打999。

部分行人过街处将关闭

交通方面，警方劝请驾车者使用替代路线，并在实龙岗路一带谨慎驾驶。柏芝路（Birch Road）、安古利亚回教堂（Angullia Mosque）前的行人过街处将从11月7日下午4时关闭至11月8日凌晨4时，公众可使用靠近吉真那连路（Kitchener Link）或巴布巷（Baboo Lane）的替代过街处。

警方说， 甘贝尔巷（Campbell Lane）的行人过街处期间也可能在必要时关闭。受影响过街处将设置指示牌，引导公众前往最近的替代过街处，辅助警察人员也会在相关道路和路口维持秩序、协助公众。

小印度酒类管制区禁公开饮酒时段公布

小印度酒类管制区（新加坡警察部队提供）

根据《2015年酒类管制（供应与消费）法》，小印度和芽笼均被列为酒类管制区。

警方提醒，小印度的禁公开饮酒时段为11月6日（星期五）晚上10时30分至11月10日（星期二）早上7时。

在禁酒时段内于管制区公共场所饮酒者将面对加重处罚；初犯者罪成可被罚款最高1500元，重犯者可被罚款最高3000元，或监禁最长4个半月，或两者兼施。违例在许可营业时间外供应酒类的零售商，酒牌也可能被吊销。

警方严打非法烟花与滥用火花棒

警方强调，将严厉取缔非法持有、燃放和进口烟花的行为。去年共有45人因涉及烟花相关罪行被调查。在我国，烟花被列为爆炸物，非法持有、燃放或进口均属违法；一旦罪成，个人可被判监禁最长三年及罚款最高5万元，实体则可被罚款最高10万元。

警方也严正看待滥用火花棒的行为，例如把多支火花棒组合在一起使用。警方指出，这类行为可能引发火患，并导致公众严重受伤。若有关行为可能造成他人受伤或危及人命，违例者罪成后可被判监禁最长一年，或罚款最高5000元，或两者兼施；若造成他人受伤，则可被判监禁最长三年，或罚款，或两者兼施。