越来越多人选择使用个人人工智能代理来完成手中的工作，但这个小助理若权限毫无限制会有风险，政府当局发布安全指南，提出相关的防范步骤，帮助用户安全地使用个人AI代理。

新加坡网络安全局、新加坡政府科技局和资讯通信媒体发展局在星期五（5日）联合发布的安全指南中指出，在使用个人人工智能代理（AI Agent）时，应仅连接必要的应用程序，限制对敏感账户的访问，并规定在删除或共享文件之前必须获得用户本身许可。

与主要负责回答问题的聊天机器人不同，个人AI代理可以代表用户办理许多事，例如浏览网站、管理电子邮件和预订。安全指南希望能帮助用户更安全、自信地使用个人AI代理（如 Dots、Hermes、Muse、Grok Bot和OpenClaw等），并了解相关的潜在风险、注意事项及防范步骤。

脸书母公司Meta刚在上月于新加坡推出Meta Muse。Meta公司宣称，Meta Muse是全球首个为用户打造的个人AI代理，可以连接Gmail和谷歌日历等服务，帮助用户管理电子邮件和日程安排，还可以与购物及旅游平台进行交互交易。然而，这些便利也带来隐私和安全风险。安全指南指出，根据访问权限的级别，代理可能会泄露敏感信息、犯错或做出超出用户意图的行为。

安全指南强调，用户不应该给予AI代理无条件的高度信任。用户也必须了解，须对AI代理代表自己采取的一切行为承担最终责任。

五大防范步骤保护自身权益

安全指南建议，用户在操作时可以采取五大防范步骤，保护自身的权益。

一、严格限制AI代理的访问权限。仅按使用需要，连接低风险的应用和账户，切勿透露密码或一次性密码（OTP）等认证凭据。

二、自己把控所有重要操作。具有重大影响行为的审批机制必须由自己掌握，并通过应用设置定期审查和撤销不必要的权限。

三、了解信息的收集与存储方式。管理好代理的持久记忆和数据训练设置。

四、防范恶意攻击者利用隐藏指令诈骗。若发现代理行为异常或怀疑信息泄露，应立即停止任务、断开受影响的账户、检查未授权的更改、清理未识别的记忆与加载项。

五、尊重他人隐私。AI代理接触到的邮件、消息和文件可能包含家人、朋友和同事的信息，应避免不必要地分享他人的敏感信息，并定期清理代理保存的关于他人的不必要数据。代理代为发送的邮件或消息也应标明是AI发送。

指南也提醒，在日常使用AI代理中若遭遇诈骗、未经授权的金融交易、账户入侵或网络安全事件，用户应该及时通过官方渠道寻求帮助，包括立即激活银行应用的紧急切断开关、拨打ScamShield热线1799、向新加坡警察部队报案，或是联系Singpass支援服务台及通过CSA的Cyber Aid向SingCERT报告。