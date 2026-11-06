本地名服装设计师陈书林钟爱年长及获救援的狗，爱犬去世后今年再领养退役的肃毒犬，陪伴日常。

时装设计师陈书林（42岁）星期五（11月6日）上午在警方安排的活动上受访时指出，这是他第二次领养警犬。

他大约三年前领养的警犬今年初去世后，他就通知K9警犬组，当局询问他是否有意继续领养。

他于是花了大约两个月走流程，包括让当局了解他的生活习惯，让他接触数只狗狗，合适后才领养。

他说，自己对老龄犬和受虐或是待援救的狗情有独钟，起初领养警犬时也有所顾虑，担心它们高强度服役，退役后能否适应悠闲的生活，但经过妥善的规划，并为它建立起日常作息习惯后，一切其实都很顺利。

他这次领养的是名为“Dodger”的退役缉毒犬，陈书林说，领养后面对的最大挑战就是Dodger不懂何谓退休，第一天接它回家时，它还以为是被带出去执勤，但培养感情后情况大为改善。

他透露，Dodger以前是缉毒犬，现在遇到有包裹上门，还是会仔细嗅探一番，才回狗窝睡觉。

“第一次看它这么威猛，带回家才发现它是个‘温柔巨人’，对身边的每个人都超级友善。”

完整报道，请翻阅2026年11月6日的《新明日报》。