亲儿连同他人虐死女儿，如今他因谋杀被判终身监禁，父母受访哽咽说：“他是受别人影响，我们也有疏忽”；并指儿子当初很照顾妹妹，甚至在日记写下“要像爱自己一样爱妹妹！”

《新明日报》星期四（11月5日）报道，黄博灿（34岁）连同保健品公司女上线许美婉（47岁）和直销会员林炳忠（67岁），在2021年2月16日到5月4日之间虐待黄博灿的妹妹黄宝英（19岁），导致她于同年5月4日晚上在林炳忠的金文泰住家被虐死。

林炳忠早前承认误杀罪，被判坐牢14年又11个月。主控官星期四以一项谋杀罪提空黄博灿，他被判终身监禁。许美婉的案件则仍待审理。

黄博灿年近60岁的父母和一名女友人星期四出庭听审，案件下判后，他们走上前与黄博灿交谈约10分钟，过程平静，彼此互相提醒要照顾好身体，父亲也一再提醒儿子要尽量做好事帮人家。

三人事后接受媒体访问，不愿具名的母亲双眼泛红地说“是我们的疏忽”。

她解释，夫妇俩在90年代从中国来新工作，把黄博灿留在家乡，直到他10岁才独自乘搭飞机来新加坡和他们团聚。他们目前都在工厂打工。

母亲说，一直觉得黄博灿非常懂事，所以对兄妹俩缺乏关心，总是忙于工作，结果儿子受他人影响，以致发生这样的事。

父亲星期五（6日）早上也跟《新明日报》说，儿子原本善良懂事，也十分疼爱妹妹，更在日记本写下“要像爱自己一样爱妹妹”，不料后来疑陷入情感陷阱，让家人痛心。

他忆述，儿子刚踏入社会工作，就主动给他们家用，还带他们上餐馆吃饭。2020年农历新年期间，儿子也曾送他鞋子，给他们红包。他指儿子也热心公益，求学期间曾趁假期自掏腰包，前往泰国及上海参加义工活动，包括在清迈建厕所。

但父亲指冠病疫情期间，两兄妹跟别人共同生活后，情况出现剧变。（人名音译）

兄妹离家后失联 父悔未报警

父亲指兄妹俩离开家后，怎么都找不到他们，后悔当初没报警。

案情揭露，另一涉案人许美婉是Colourful Nutrifit有限公司的老板，推销康宝莱保健品，并把公司称为“俱乐部”。已婚的许美婉也被指在2018年9月与黄博灿发展婚外情。

2020年5月，黄博灿的父亲认为他们每月花1000元到2000元买保健品花销太大，要他们停止购买。黄博灿和妹妹因而与父母闹翻，2020年7月离家，搬进林炳忠的家。

母亲透露，当时因为儿子觉得自己有点胖，想要瘦下来，所以才会接触到有关“俱乐部”，还带着妹妹一起加入。

父亲指两人离家后，怎么都找不到他们，也不知他们住在哪里。虽然还有联络，但都是通过WhatsApp发信息，打电话都没接。

他坦言，当时曾考虑报警，但想到女儿仍在求学，担心报警会影响她的课业，就打消念头了。

不过，如今回想，他对当年的决定感到后悔。“我要是报警就好了，当时可能就可以发现问题。”

完整报道，请翻阅2026年11月6日的《新明日报》。