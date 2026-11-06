本地旅行社大通旅游推出年长者旅游配套？这可能是个骗局！

不法分子假冒大通旅游（CTC Travel）名义，利用脸书“暗广告”虚假宣传针对年长者的特惠旅游配套。旅行社提醒公众提高警惕，切勿上当。

大通旅游星期二（11月3日）在脸书发文说，近日接获通报，指有人冒用公司名义发布虚假贴文，声称以折扣价对年长者推出20份“全包式”旅游配套。

大通声明公司没推出这样的配套，提醒公众切勿点击任何可疑链接，不要回复相关信息，也不要透露任何个人资料或付款信息。“若收到可疑信息，或无法确认优惠是否属实，请直接与我们联系核实。”

公司强调，所有的官方促销活动与优惠配套，只会通过官方账号发布。

大通旅游公关部主管陈莉春答复《联合早报》询问时证实，公司10月26日接获有关虚假广告的通报。

她透露，骗子利用的是脸书的“暗广告”（Dark Ads），这是一种付费定向广告。

据了解，这类广告只会推送给特定的目标受众，并不会显示在广告所指发布者的公开主页上，因此公众浏览对方主页时，不会看到相关广告。

陈莉春透露，公司接获通知后，第一时间向脸书举报，并向警方报案。公司也向内部员工发出通告，提醒大家提高警惕。截至目前，大通未接获任何消费者因此蒙受损失的反馈。

“我们希望通过公开提醒，让更多民众提高警惕，谨慎辨识相关广告与信息，切勿轻易点击不明链接，或向未经核实的对象提供个人资料及付款。”

根据新加坡警察部队早前公布的2026年上半年诈骗与网络犯罪数据，本地今年上半年发生至少1万8391起诈骗与网络犯罪案件，其中诈骗案占逾九成，达1万6821起，涉金额达4亿1060万元。