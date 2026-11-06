人工智能（AI）和网络技术迅速发展，新加坡武装部队将加强相关军事训练，包括教导军人利用AI分析大量数据、识别新兴威胁，以及从公开渠道搜集和分析信息，协助军方掌握局势并作出决策。

国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS）成立专属训练指挥部，整合原本由武装部队管理的部分训练单位，并逐步增设新学校，加强情报分析、网络防卫及数码技术方面的培训。

数码防卫与情报军训练指挥部（DIS Training Command，简称DTCOM）星期五（11月6日）在武吉班让军营举行成立仪式，由数码防卫与情报军训练处处长、七级军事专才林顺明出任训练指挥部司令。

三个主要单位 培训军人应对科技变化

DTCOM设有三个主要单位，分别是情报训练学院（Intelligence Training Institute，简称Int-TI）、新加坡武装部队网络防卫学校（Cyber Defence School），以及持续教育与发展进阶学校（Advanced School for Continuous Education and Development，简称ASCEND）。

情报训练学院负责培训情报专业人员，旗下有图像与地理空间学校（Imagery and Geospatial School，简称IGS）、情报科技与分析学校（Intelligence Technology & Analysis School，简称ITAS）、武装部队情报学校（Joint Intelligence School，简称JIS），以及开源情报训练联队（Open-Source Training Wing，简称OSTW）。

图像与地理空间学校与武装部队情报学校原本隶属武装部队军事情报学院，现归属DIS；新设立的情报科技与分析学校及开源情报训练联队则计划于明年4月投入运作。

情报科技与分析学校将培训军人运用云端技术、大数据、AI模型和自动化工具处理海量信息，从而在日益复杂的信息环境中，提炼出有价值的内容，支持情报评估工作。

开源情报训练联队则负责培训军人搜集、评估和分析开源信息，协助武装部队掌握局势，为军事决策提供参考。

林顺明受访时说，将原先分散的训练学校整合在同一指挥部旗下，有助于深化军人在情报及网络安全领域的专业能力，同时培养他们对DIS的归属感和认同感。

根据国防部文告，DTCOM负责DIS各专业领域的训练，内容涉及情报、网络安全、数码技术、指挥、控制、通信和电脑（Command, Control, Communications and Computers，简称C4）、电子防护和信息防卫六大领域。训练指挥部也为其他军种提供专业训练，并加强战备军人的技能培训。

林顺明透露，DTCOM未来数年还计划设立数码与工程学校，进一步发展AI相关培训。

原定2023年成立 为建立作战指挥部延后

成立训练指挥部早在2022年DIS成立时就已提出，原定2023年设立，直到今年才举行成立仪式。

训练指挥部发展处处长郭胜铨解释，DIS成立初期以建立作战指挥部为重点，而训练学校有陆军支援，因此延后成立训练指挥部。

“我们的最后两个作战指挥部去年刚成立，随着DIS的作战指挥部架构逐渐成熟，现在是时候接管陆军管理的训练单位，集中我们的训练资源，提高训练效率。”