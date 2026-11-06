闯荡夜市40年打响名堂，因创办人年事已高，加上成本上涨，老字号“潮州香饼”本月做完最后一场在盛港的夜市后将停业。

拥有40年历史的“潮州香饼”日前在脸书贴文，指10月30日至11月14日，在盛港的丰伟小学（Fernvale Primary School）对面大草地附近摆摊，也宣布了停业消息。

“在休息了一个月后，我们现已恢复营业。我们想借此宣布，这将是我们最后一场夜市活动，此后我们将正式退出夜市经营。”

这个“家族式”摊位由何英夫妇与儿子经营，售卖俗称“蚝饼”的煎炸小吃。

90岁老摊主仍亲自制作

第二代摊主，也是夫妇二儿子何强德（59岁）星期四（11月5日）下午在摊位接受《新明日报》访问时说，每一次摆摊父母仍在帮忙，父亲还会亲手制作蚝饼。一家人考虑了一两年才决定停业。

“我父母老了，父亲都要90岁了，想让他们好好休息，毕竟都已经做了40年了。”

据观察，何英仍然宝刀未老，在摊位帮忙准备食材，时不时在热油锅前用勺子盛放面糊和配料。

何强德说，成本、租金逐渐上涨，也是他们决定不做下去的原因。

“食材成本都在涨，租金一天就几百块。很多时候只能做到收支平衡 ，不像疫情前还能赚钱。”

他也提到，现今生意额比疫情前少了超过50%。

“从前摆夜市的地点不多，现在哪里都有，难保持特色，谁还会要特地下去夜市。晚上约8时许就没什么人潮了。”

何强德感叹，父母与自己对于停业都感到不舍，并感激顾客多年来的支持。

“谢谢他们的支持，如果没有他们，我们也不可能做到现在。”

完整报道，请翻阅2026年11月6日的《新明日报》。