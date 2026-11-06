新加坡国立大学副教务长（学生生活）兼李光耀公共政策学院教授梁菁星期五（11月6日）逝世，得年56岁。

据了解，梁菁上周五（10月30日）因中风入院。

我国巡回大使许通美教授星期五在脸书发文悼念这位好友和同事，他说，在梁菁担任记者期间，两人就相识。她后来到国大取得博士学位，在学术界和行政管理领域开展成功的事业。他们曾一起撰写学术论文，提倡喝自来水而不是瓶装水。

许通美说，他在国大香灰莉木学院担任荣誉院长期间，梁菁给予他很大的支持。她最近擢升后，两人还曾见面讨论她的新职务。“菁，我永远不会忘记你和你的善良。”

梁菁踏入学术界前，曾在《海峡时报》担任记者。她热衷的研究课题包括水资源政策、环境行为、公共部门改革和沟通策略，曾在国大担任不同要职，包括国大学生事务处处长、国大李光耀公共政策学院代院长等。

曾代表人民行动党在全国大选竞选的MORROW建筑设计公司董事刘克元也发文说，难以接受朋友突然离世的消息。

他说，与梁菁有许多美好的回忆，包括在印度尼西亚雅加达一同参加考察团。他们学习完毕后，成了朋友，经常聚餐就新加坡政治和李光耀公共政策学院发展的课题交流。

他说：“我会非常想念这些时光。菁真是一个传奇。请安息，愿她的家人节哀。”