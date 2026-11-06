去年曾为低薪雇员加薪的企业，有六成加薪幅度未达到全国工资理事会建议标准，当中27%向人力部称他们已支付符合市场行情的薪资，另有14%的企业通过其他形式加薪，比如发放一笔奖励金或花红。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期二（11月3日）在国会以书面方式答复三巴旺集选区议员佳馥梅的提问。她透露，超过六成企业为低薪雇员加薪，但未达到工资会建议的幅度。有25.5%的雇主加薪涨幅达到建议标准，也就是加薪5.5%至7.5%。

刘洁敏指出，工资会的工资指导原则2021年就通过调高总月薪上限，来扩大低薪雇员的涵盖范围。工资会也为这一部分雇员的加薪，指定加薪百分比和更高的具体金额。“自这些修订实施以来，（加薪建议的）采纳率有所下降。”

截至2024年，总月入2500元以下者属于低薪雇员，这个上限在2025年和2026年分别调高至2700元和2800元。

不同规模与行业的企业采纳加薪建议的比率也有差异。规模较小的企业知晓和采纳工资指导原则的占比，整体上会比较低。落实渐进式薪金模式的清洁、保安、景观园艺、零售，以及餐饮服务等行业，采纳建议的比率比制造、建筑、社区与个人服务等行业来得高。

刘洁敏在答复中也说，63%的企业称他们知晓2025年的工资指导原则。考虑到企业对指导原则知晓和采纳的比率呈正比，劳资政三方伙伴接下来将携手展开宣传推广活动，让更多企业知晓工资指导原则的建议。

工资会10月19日公布最新的工资指导原则，建议为总月入不超过2800元的低薪雇员加薪6％至8％；业绩欠佳且未盈利的企业则应为低薪雇员加薪至少120元。