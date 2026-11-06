工艺教育学院启用全新升级的生物加工与制药培训中心，让学生在模拟业界洁净室的环境中学习生物制药生产流程。

这个生物加工与制药培训中心（Bioprocess & Pharmaceutical Centre，简称BPC）设于工教东区学院，面积约800平方米，配备符合ISO第5级标准的洁净室环境，内设培养基配制室、上游加工区、下游加工区及制药操作区等，模拟生物制药生产设施的实际运作环境。

预计这个设施每年可为1300多名学生提供培训，其中1200人修读生化科技和化学加工高级国家工艺教育局证书课程，150名修读化学加工工读专业文凭课程。

有关培训涵盖七个课程单元，让学生通过实际操作，熟悉洁净室规范和生物工艺流程，在接近业界的工作环境中实践课堂所学的理论。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生星期五（11月6日）出席2026年生物制药会议，并为工教院这个新中心主持启用仪式。

他致辞时说，生物加工与制药培训中心让学生不仅有机会学习科学知识，也可从中了解这个工作和行业讲求的严谨纪律和责任感。

赛义德哈伦说，生物制药生产最终是要将临床科学转化为可让人们信赖、甚至可挽救生命的成果。新加坡要保持先进制造业的竞争力，除了先进设施和技术，更重要的是须培养具备专业技能、判断力和适应能力的人才。

在这天的活动上，工教院也分别同两家业界伙伴——瑞普利金新加坡（Repligen Singapore）和青岛海尔生物医疗有限公司签署谅解备忘录，承诺携手加大力度以培养生物制药领域的人才。合作方将共同开发相关课程、为学生提供实习机会、派送教职员到本地或海外业界机构进行培训与交流等。

赛义德哈伦说：“这两项合作展示了教育界与业界伙伴紧密合作所能实现的成果。学生可通过参与真实且具有影响力的项目，获得贴近现实的接触和学习体验；教育工作者能够与令人振奋的业内最新发展保持联系；企业可协助培养人才储备，为行业长期成长和发展提供支持。”

工教东区学院院长吴建兴说，生物医学及生物制药生产领域发展迅速。为了应对复杂生物制剂的生产需求，业界逐渐转向更灵活、以科技驱动与模块化的生态体系。这两项合作将为学生提供整合且贴近实际的培训环境，并共同开发课程，帮助学生掌握所需技能，以备未来施展发挥，并为行业积极贡献。