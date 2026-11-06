【茶水间三问】银行股跌 抄底还是等？特朗普没参选却输了？烟霾赶客 谁帮小贩买单？
本期播客带你快速掌握焦点。
银行股下跌 该买进还是再等等？
11月2日，本地三大银行股价集体回调。专家特别提醒“股价跌不等于捡便宜”，股息也存在下滑风险。那么，投资者在面对银行股回调时，究竟该如何评估其可持续盈利能力与真实价值？
特朗普没参选却输惨了？
在美国刚落幕的中期选举中，民主党一举夺回了国会参众两院的控制权，结束了共和党的全面控制。这场选民对白宫执政两年的“中期考核”，反映了大众对生活费上涨的不满，借选票给特朗普踩下刹车。面对失去国会优势的现实，特朗普在接下来的两年任期里会选择跨党派合作，还是与国会展开更激烈的博弈？
烟霾赶走顾客 小贩损失谁来扛？
烟霾期间，本地小贩中心与巴刹的人流量普遍减少，虽然有小贩依靠外带打包弥补了部分生意。针对议员关注的生计问题，永续发展与环境部长傅海燕在国会表示，目前没有计划推出“烟霾专项援助”。面对短期突发灾害对小商户的冲击，政府究竟应该在什么情况下提供专项援助？
每周三个问题，畅聊天下事。由华文媒体集团音视频工作室音频制作的播客节目《茶水间三问》，每逢星期五发布，解说新加坡海内外的热点话题。