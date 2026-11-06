涉嫌在柬埔寨诈骗中心拨打电话诈骗新加坡人的团伙，一名被通缉的新加坡籍男子被越南遣返出境后落网，将在星期六（11月7日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期五（6日）晚上发文告说，落网的27岁本地男子是林勇炎（音译）。他被指疑是以柬埔寨为基地的有组织犯罪团伙（Organised Criminal Group）成员。这个团伙被指专挑新加坡人下手，冒充政府官员诈骗。

当局说，林勇炎2025年11月19日因抵触移民条例被越南公安局拘留，并接受调查。调查结束后，他星期五被驱逐出境，遣返我国，入境时当场被捕。

林勇炎将在星期六被控上法庭。根据《有组织罪案法令》第12(2)(b)节条文，为本地相关有组织犯罪团伙的非法意图协助实施严重罪行，一旦罪成可被判监禁最长五年，或罚款最高10万元，或两者兼施。

根据此前报道，该犯罪集团相信与至少535宗诈骗案关，涉及损失总额约5300万新元。该集团曾在柬埔寨金边的一个诈骗园区内运作，并于去年9月9日由新加坡警方与柬埔寨警方展开联合展开行动时被瓦解。

调查仍在进行中，警方已发出禁止处置令，并扣押与有组织犯罪团伙相关的资产。

仍有29名嫌犯在逃 包括23名新加坡人和6名马来西亚人

目前仍有29名嫌犯在逃，其中包括23名新加坡人和6名马来西亚人。

刑事侦查局局长林玮扬在文告中感谢越南公安部的大力支持与密切合作。他也强调，对新加坡人实施诈骗者应该知道，跨境犯法不意味着能逃避法律制裁。

公众若掌握他们的行踪信息，可拨打警方热线1800-255-0000（海外拨打：+65 6255 0000），或通过网站www.police.gov.sg/i-witness提供线索。所有信息将严格保密。