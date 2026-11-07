海鲜、肉类、炒饭、炒面，还有饮料，顾客想吃几轮都可以。在新加坡，这样一顿自助午餐，只要7元。

餐馆老板陈俞缜推出7元午市自助餐，每天准备18至20多道菜，从上午10时供应至下午2时，且不限制用餐时间。有顾客一周光顾两三次，也有退休人士从早上坐到下午，一边用餐，一边与朋友聚会聊天。

陈俞缜从事餐饮业超过20年，同时经营食品工厂和外烩业务，食材货源也尽量自行进口。她说，通过减少中间环节、整合采购与备餐流程，餐馆才能把成本压低，并维持7元自助餐的定价。

另一家餐馆老板白洺旗最初也把自助餐定价7元，却发现“真的赚不到钱”，随后将价格上调至8元9角。目前，洺旗餐馆的自助餐包含九道菜品，并配有甜品、饮料和水果。为了维持价格，她每天紧盯食材行情，根据当日采购成本灵活调整菜单，并将食材成本控制在总成本的35%以内。

白洺旗餐馆的员工（左）会及时补充餐品，确保每位顾客都能品尝到自助餐中的各类菜品。（视频截图）

两家餐馆也不约而同地采取了“错峰经营”策略，午市才做自助餐。陈俞缜在下午时段转而经营19元9角的泰式烧烤自助餐；白洺旗则以接待旅行团为主要业务。

陈俞缜（左）在同一个厨房、由同一批员工运作，白天供应简单家常菜，晚上则主打泰式烧烤。（视频截图）

平价是否意味着口味上的妥协？美食网站SETHLUI对7元自助餐的评价是，整体菜色对“大胃王”具有吸引力，但口味和制作水准较为普通。另外一家美食网站Eatbook则对8元9角的自助餐作出评价，认为其菜品口味表现不够稳定。

几乎每天都来吃7元自助餐的食客郭先生表示：“食材虽然不是最好的，但确实省钱，最重要的是还能吃得饱。”

郭先生每天只吃这一顿7元自助餐。他认为，这样的价格物有所值，也为他节省了不少餐饮开支。（视频截图）

跟随《联合早报》的镜头，一起了解这两家餐馆如何在租金、食材和人工成本持续上涨的情况下，将一顿自助午餐的价格维持在10元以内。