参与青年强化监管计划的未成年嗜毒者从前年的36人激增至130人，其中近六成滥用药用麻醉剂依托咪酯。社工呼吁家长和学校等携手为犯罪青少年构筑包容的社区网络，支持并引导他们回归正途。

社会及家庭发展部自2018年4月起，委任多家综合服务机构开展疏导计划（Diversionary Programmes），协助改造犯下轻微罪行、没被提控的未满21岁青少年。专门导正嗜毒者六个月的青年强化监管计划（Youth Enhanced Supervision Scheme，简称YES计划）是其中之一。

根据9月29日发布的《支持青少年改造趋势报告》，2025年YES计划参与者达130人，打破此前连续三年平均30多起的纪录。

社会及家庭发展部改造服务伙伴关系与能力提升处副司长黄友仁向《联合早报》透露，这主要是因去年9月后，有约75名首次或第二次滥用依托咪酯（etomidate）的青少年，从卫生科学局转介至YES计划。

黄友仁说：“其中绝大多数是初犯。初犯者会接受心理教育，以帮助他们了解滥用依托咪酯的危害，以及如何维持远离依托咪酯的生活。”

依托咪酯去年9月被列为我国C级毒品。掺入依托咪酯的电子烟俗称“丧尸烟弹”，滥用者会如行尸走肉般游荡，不仅成瘾，还可能引发严重副作用。

黄友仁说，第二次滥用依托咪酯被捕的青少年，会在YES计划下接受更系统化的改造，包括个案管理、心理教育、家庭辅导和校园支持。卫科局也可能要求这些青少年随机尿检。若他们不遵从改造计划，继续滥用毒品，还可能被控上法庭。

SHINE儿童与青少年服务是参与YES计划的机构之一。SHINE助理服务总监庄心彦介绍，中心会先评估青少年面对的具体问题，然后为他们量身定制引导方案。例如，受同侪影响而滥用依托咪酯者，中心会指导他们辨别和抵抗同侪影响，增加家庭互动；如果是与家人争吵后，无法处理负面情绪而滥用依托咪酯，则会教导他们调节情绪。

庄心彦指出，青少年误入歧途沾染依托咪酯，可能是因同侪或伴侣介绍、逃避现实、为了应对负面情绪，或认为自己迷醉状态更酷。

家长和学校在帮助青少年戒除成瘾物质的过程中，扮演重要角色。不过，庄心彦也提醒，青少年正处于探索、尝试和建立个人观点的阶段，若成年人以居高临下的态度回应他们的疑问或看法，青少年可能不愿再坦诚分享。

庄心彦说：“我们鼓励家长和其他受信赖的成年人在给予明确指引和设定界限时，与青少年保持开放、互相尊重的沟通。”

去年参与引向正途计划者达352人 同比增166人

疏导计划下的“引向正途计划”（Guidance Programme）则面向10岁至18岁犯下偷窃、擅闯和有害性行为等轻微罪行的青少年。

报告显示，2025年参与引向正途计划者达352人，同比增加166人，其中多因偷窃被转介。

飞跃社区服务青年部资深社工多诺万（Aaron Scott Donovan）受访时指出，这些青少年往往没有意图伤害他人，所作所为只是为了被同伴接纳、排解负面情绪，未充分考虑后果。

引向正途计划也提供正向性观念治疗。负责督导项目的多诺万说，青少年会作出有害性行为往往是多重因素交织所致，包括心理创伤、缺乏督导、受朋友不良影响、无法调适情绪、接触色情内容，也可能是因为发育需求未获满足。若缺乏性教育和适当引导，青少年很容易对性、征求同意和人际边界形成误解而犯案。

数据显示，过去五年，YES计划和引向正途计划都有八成以上的完成率，去年分别是84.6%和91.2%。两个计划的两年重犯率也都有所减少，成效令人鼓舞。

2023年完成YES计划改造的青少年，两年内的重犯率为6.1%，同比减少5.2个百分点；2023年完成引向正途计划改造的青少年则有4.5%在两年内重犯，前一年的重犯率为7%。