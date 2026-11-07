政府免费派发防霾口罩的安排，将在星期六（11月7日）傍晚6时结束。随着烟霾好转，加上部分符合条件的居民早前已领取了口罩，各领取地点未见排队人潮，只有零星居民赶在最后一天前来领取。

《联合早报》记者星期六上午走访义顺和淡滨尼一带的民众俱乐部及巴士转换站时，发现领取口罩的情况已不像派发初期般踊跃，现场不见排队人龙。

随着空气质量近来有所改善，跨境烟霾风险降低，各政府部门星期六起陆续解除烟霾应对措施。其中全岛各个民众俱乐部，及设在指定公共交通枢纽、社会服务办事处等的口罩自助领取机，从星期六傍晚6时起，停止派发口罩。

政府今年分两轮向符合条件的公民，免费派发N95或同等防护级别的口罩。首轮派发于10月14日启动，优先照顾较容易受烟霾影响的群体，包括年长者、孕妇、儿童、患有特定疾病者及社保援助计划蓝卡或橙卡持有者。

第二轮派发则从10月23日展开，当局进一步放宽领取资格，把年长者的年龄从67岁降至60岁，让更多人能够领取口罩。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（3日）在国会答复议员提问时透露，截至10月29日，近三成符合条件的国人已领取口罩。

义顺居民尤爱珠（63岁）身体不适，刚去全科诊所看医生。她在回家途中经过义顺巴士转换站时，顺便在自助领取机领取口罩。

“我目前出门都会戴口罩，保护自己和他人。”

行政人员芙迈拉（Humairah，34岁）在阿姨的告知下，才知道星期六是领取口罩的最后一天，因此特别带了61岁母亲的身份证，到自助领取机领口罩。

55岁的陈国荣和妻子外出早餐时，尝试为属于建国一代的80多岁的母亲代领口罩，但不知何故自助机无法领取，工作人员叫他们去附近的民众俱乐部尝试，但他和妻子讨论后，决定放弃领取。

“现在烟霾已散去，加上老人家不常外出，没领到N95口罩就算了。”

截至10月29日，近三成符合条件的国人已领取口罩。（吴先邦摄）

另一对夫妇王金木（78岁）和林玉莲（74岁），在记者的协助下，顺利在自助领取机取到口罩。他们感谢政府免费派发防护能力较高的N95口罩，并指家里常备普通口罩。

育有两名分别就读小学和中学孩子的王晓芳（46岁，执行人员），没有打算去领取口罩。她指家里常备普通口罩，加上N95口罩比较厚重，孩子不习惯戴，怕领了也浪费，就没行动。

截至星期六下午1时，全岛24小时空气污染指数（PSI）介于52点至55点，处于良好至适中水平；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米5微克至13微克的正常水平。