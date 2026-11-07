未来两三年，大巴窑西一带屋龄超过25年的七座组屋会逐步进行局部翻新，除了优化公共空间，也将增设休闲与健身设施、无障碍坡道等。这个项目的特点是将乐龄翻新计划、邻区更新计划与多项社区改善工程合而为一，通过跨部门协调以整合组屋区翻新与提升工程，减少施工扰民。

大巴窑西－汤申社区焕新综合计划由碧山—大巴窑市镇理事会与建屋发展局携手推出，涵盖大巴窑西第116至第122座组屋。

当局星期六（11月7日）在第118座组屋旁的亭子举行路演，向居民介绍新计划的内容，并征询反馈。这座亭子是翻新重点之一，它将拆除重建，预计最迟在2028年底完工。

国家发展部长徐芳达到场同居民交流。他以华语致辞时说，要把这一区打造成“老少咸宜的居住好地方”，兼顾年长者和年轻家庭的需求。徐芳达是碧山—大巴窑集选区议员，负责大巴窑西—汤申区事务。

徐芳达今年3月已走访这个组屋邻里，收集首轮民意。他星期六接受媒体采访时指出，这项综合计划并非新决定，当局正在全岛各地开展工作，探索如何让老旧社区焕发新生。由于大巴窑西的年长居民较多，展开乐龄翻新计划正是为了让年长者能保持活跃，并拥有更多互动交流空间。

“与此同时，我们也希望确保这里能为各年龄段的居民，包括年轻家庭和儿童，提供良好的居住环境。”

他认为，最理想的做法是将建屋局和市镇会的计划与资源整合起来，鼓励各机构互相协调合作，并同步施工，这远比分头进行两个独立项目来得好。

“对居民而言，不必经历两次施工，这样造成的干扰比较少，也能更好地满足他们的需求。”

徐芳达透露，居民对这项综合计划的反馈非常正面，还提出许多宝贵且实用的建议。当局在广纳民意后敲定蓝图，预计整个项目在未来两三年内完工。

根据大巴窑西－汤申社区焕新综合计划，大巴窑第118座组屋旁的亭子将被拆除重建，预计2028年底前以全新面貌示人。（叶振忠摄）

即将局部翻新的这七座组屋屋龄介于28年至59年，其中第117座至第120座建于1967年，第116座建于1969年，第121座和第122座建于1998年；第116座至第120座曾在1997年完成主要翻新计划的工程。

这项综合计划与建屋局近期公布的大巴窑西总体规划是两个独立项目；根据后者规划，当局将围绕加利谷地铁站开发新住宅、购物商场、公园和社区设施，在大巴窑打造另一个核心地带。

居民乐见社区环境改善 期待未来公共与活动空间

不少大巴窑西的居民星期六到场了解新综合计划后，普遍表示欢迎。

71岁的蒂瓦塔桑（Sebastian Thevathasan）五年前搬进第121座组屋。他认为，环境改善并增添户外设施后，能鼓励居民更常走出家门锻炼或散步。“这里有很多设施都已经非常老旧，而且大部分实际上没有人用。”

从小就住在第119座的梁乐婷（36岁，教师）带着同住的姑妈梁丽娟（80岁）到场，仔细看了展板上的计划内容。她们对未来的公共与活动空间充满期待。

在第122座住了20多年的杜瑞祥（48岁）说，综合计划确实从居民的角度出发，设想到位。“虽然只是一些小改变，但对居民其实有很大的好处。”因此，他不介意日后施工会带来不便。