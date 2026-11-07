网站编程语言PHP上月发现安全漏洞，导致多国政府和私人网站紧急下线；近日，金融理财网站MoneySmart、新航服务供应商Amadeus、远程医疗平台Doctor Anywhere和电信公司M1接连通报网安事故；欧洲多地超市的制冷系统更遭黑客入侵。

这些事件虽然成因各异，却反映网络攻击的威胁已不局限于资料外泄，也可能干扰日常服务，甚至影响食品安全。《联合早报》采访四名网络安全专家，解答公众关心的五道问题。

1）近期网安事件频发 揭示了什么？

人工智能（AI）让黑客更容易发现系统漏洞，也大幅降低发动攻击所需的时间和成本。如今，几乎任何掌握敏感资料的机构，都可能成为攻击目标。

网安培训机构Practical Cyber创办人萧逸哲引述公开记录指出，全球新增安全漏洞从2023年约2万9000个，激增至今年首九个月逾7万2000个。AI无疑进一步增强黑客攻击能力，无论经验多寡都能借助AI提高攻击效率。

“新加坡并非独自应对，如今全球网络环境漏洞丛生，情况令人不安。”

网络韧性与数据保护公司Commvault亚细安总经理沈瑞兴说，新加坡正面对其他数码化程度较高的经济体同样的挑战：网络攻击不再只是窃取资料，还可能扰乱企业运作和重要服务，动摇公众信任。

2）什么是联网运营技术？日常生活哪里可见？

新加坡网络安全局星期五（11月6日）提醒，欧洲多地制冷管理系统的网袭，凸显联网运营技术（Operational Technology，简称OT）面临的更广泛网安风险。

OT是指用来监测和控制实体设备或流程的技术，广泛应用于冰箱、冷气、电梯、工厂和供水系统。越来越多这类系统连接互联网，方便业者远程监测设备情况和进行维修。

网安公司Check Point Software Technologies新加坡安全工程主管阿披舍克说，黑客擅自调高或调低冰箱温度，听起来似乎是小事，却可能导致食品变质、业务中断，造成重大经济损失。

因此，企业除了保护资料，也须防止黑客操控实体设备，确保服务能正常运作。

他指出，制冷系统并不比其他OT系统更易受到攻击。问题在于，一些设备已使用多年，不容易升级、安装安全补丁或防护软件。一旦接入互联网或远程管理系统，就可能面对当初安装时未曾考虑到的网安风险。

沈瑞兴说，制冷系统成为攻击目标，是因为这类设备分布广泛，通常由第三方远程管理，而且一旦出问题，便可能立即影响业务，造成经济损失。

科技公司泰雷兹（Thales）新加坡总经理郑馨杰指出，一些企业可能不知道，公司的工业设备和控制系统其实接上互联网，给黑客留下可乘之机。这往往是因为供应商为方便远程维修和维护设备，开放网络连接。

他提醒，企业不能以为设备的网安只是供应商的责任。每次允许外部人员远程连接设备前，都应个别批准，并要求对方通过多重身份验证，同时限制连接时间。

3）本地超市和食物供应会受影响吗？

昇菘发言人答复《联合早报》询问时说，旗下超市使用传统冷藏和冷冻系统，没有连接互联网。公司目前虽小规模试用较新的制冷技术，但门店运作未受影响。

“在采用新技术的过程中，我们将继续评估潜在风险，落实适当的防护措施。”

平价超市和冷藏超市至截稿时未回应询问。

我国超过90%的食品依赖进口。新加坡食品局答复《联合早报》询问时证实，本地食品供应没有因网袭而受到干扰。当局正密切关注欧洲的事态发展，并与主要零售商及食品冷链仓库保持联系，了解它们的网安情况。

网安局发言人受询时则说，正与食品局和超市业者合作，加强相关网络和系统的安全防护。

新加坡网络安全局说，我国尚未接获OT系统被攻击的类似通报。（示意图）

4）攻击OT系统 最严重会有什么后果？

新加坡人口稠密，日常生活高度依赖大楼设备自动控制系统、冷链等运营技术。一旦系统中断，影响可能迅速扩散。

沈瑞兴说，最严重的情况不只是资料遭窃，而是重要服务长时间无法恢复。因此，企业除了防范攻击，也须确保系统遇袭后能够安全、迅速地恢复运作。

萧逸哲举例，储存药品或血液的冷藏设备若遭黑客操控，导致温度失控，药品或血液便可能无法再安全使用。黑客也可能关闭设备的安全警报，让问题无法及时被发现。

至于新加坡是否应该担心，他说：“我们应该认真看待这些风险，但不必恐慌。”

网安局证实，我国目前尚未接获类似的OT系统遇袭通报。

5）OT系统遇袭与数据外泄有何不同？

两者最大的区别，在于攻击造成的影响。一般资料外泄主要涉及个人隐私、商业机密和财务损失。例如，黑客窃取客户资料后，可能利用这些资料进行诈骗。

OT系统遇袭则可能直接影响现实生活中的设备运作，不仅可能造成服务中断和经济损失，严重时甚至危及人身安全。