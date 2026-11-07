今年1月，新捷运高级巴士车长林瑞盛（36岁）一如既往在早上高峰时段开着133号巴士载客，岂料在宏茂桥1道遇到一辆宝马停在路中央，车头引擎冒着滚滚浓烟。

拥有11年服务经验的林瑞盛临危不乱，取出巴士上的灭火器，冲到宝马前，熟练地操作灭火器，花了10分钟把火势扑灭。

“我赶到宝马前时，车子引擎已冒出熊熊火光，我内心其实担心它会爆炸，同时也顾虑这样冲下车，会不会耽误正赶着上班的乘客。不过情况紧急，我也顾不了那么多。”

当他重返巴士，有的乘客向他竖起大拇指，有的赞他英勇，令他早前的顾虑烟消云散，也让他颇有成就感。

新捷运高级巴士车长林瑞盛习惯向上车的乘客微笑打招呼，乘客若回应就会让他很开心。（陈斌勤摄）

林瑞盛因这起事件获颁民防部队的社区先遣急救员奖，也在星期六（11月7日）的第十届公共交通工友感谢日嘉年华上获得嘉奖。他与另19名公交工友在活动上，从交通部长兼财政部第二部长萧振祥的手中接过花束与感谢奖。

女技师半工半读升任主管

Go-Ahead新加坡工程师主管周诗敏（25岁）也是获奖工友之一。她四年前报读工读专业文凭课程（Work Study Diploma），一边担任技术员，一边在工艺教育学院修读电器工程文凭。

Go-Ahead新加坡工程师主管周诗敏起初只是因觉得电器工程学很实用，但之后逐渐对巴士产生浓厚兴趣，也看到电动巴士的潜在发展。（陈斌勤摄）

周诗敏说，半工半读的两年半虽辛苦，但她学到很多，公司也非常支持她的学业，会配合她的课表排工作班表，并确保她有充分的休息时间。

她约一年多前获得升任主管的机会时，起初担心自己无法在男多女少的领域里服众，但还是决定勇敢尝试。“其实是我想多了，即便我是团队里唯一的女性，同事还是平等待我，大家互相帮忙、互相尊重，就像一个大家庭。”

鼓励乘客向巴士车长打招呼说谢谢

萧振祥致辞时说，交通工友起早贪黑地工作，是为本地公共交通体系默默付出的英雄。“本地巴士与地铁服务在扩展，意味着创造更多工作，带来更多职业保障。我们也要照顾好所有的工友，协助工友提升技能，以符合更好的工资待遇。”

我国2016年推出巴士发包经营模式（Bus Contracting Model），即由陆交局拥有全部营运资产和基础设施，并支付服务费给巴士业者，这项计划如今也迈入10周年。

由陆路交通管理局与公共交通理事会联办的嘉年华，也添加了特别纪念展示，回顾公共巴士行业过去10年的发展与演变，同时凸显公交工友的重要角色。

陆交局也与公交理事会推出“向巴士车长表达谢意”计划，在巴士转换站的乘客服务处展示海报，鼓励乘客上车时向车长打招呼，下车时向他们道谢。

全国交通工友联合会执行秘书、全国职工总会助理秘书长杨涴淩说：“我们要工友知道，他们的辛苦都有被看到与珍视。希望乘客也会一起向工友表达感谢。”