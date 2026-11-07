三名警队国民服役人员“黑整”同僚，不仅合力将对方压制在床上，轮流露出下体拍打其身体，其中一名被告甚至还性骚扰另一名同僚。

由于受害者身份受到保护，法官令媒体不得报道任何会泄露同僚身份的资料，包括被告名字和事发地点。三名涉案男子在法庭文件中分别以B1（25岁）、B2（23岁）及B3（26岁）作为代称。

其中，B1与B2均为新加坡永久居民，各面对两项动粗控状，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并纳入考量。B3则是新加坡公民，共面对八项包括动粗、侮辱他人尊严，以及抵触防止骚扰法令在内的控状，他承认其中三项罪名，其余控状一并交由法官量刑时考虑。

案情揭露，三名被告与第一名21岁的受害者案发时均为警察部队全职国民服役人员，四人在2023年4月至11月期间同住一间宿舍。他们趁受害者躺在床上玩手机游戏时，合力将他按在床上，轮流用下体拍打受害者的身体。

调查同时揭发，被告B3不仅参与上述集体霸凌，还对另一名同为21岁的男同僚动手动脚。2023年10月10日，B3见受害者正坐在电脑前，竟走上前按住受害者的脖子，强行舔其颈项。受害者虽深感恶心与屈辱，但因B3资历较深而不敢当场反抗。

同月25日午夜时分，B3前往受害者的宿舍与同僚闲聊，见受害者躺在床上使用手提电脑，竟再度上前，将手直接伸入受害者的背心内抚摸其乳头。

案情并未交代案发后三人的罪行是如何被揭发。

控方要求法官判处被告短期拘留令及社区服务令。律师代他们求情称，被告等人均对罪行十分悔恨并已致歉，其中两人已接受辅导，恳求法庭从轻发落，仅判处短期拘留。案件展延至12月16日判刑。