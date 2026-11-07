妹妹游说姐姐合伙行窃，企图将偷来的美妆与护肤品放上网转卖牟利，由妹妹出手偷、姐姐则带着行李箱在外接应，结果行迹败露，均落网。

被告尤妮丝（Eunice Mashiro，27岁）面对三项包括偷窃和欺骗的控状，她承认其中两项，被判坐牢24天。

案情揭露，被告20岁的妹妹王佳琪（译音）某天向姐姐提议，打算从本地多家商店盗窃护肤与美妆产品并放上网转卖，还声称这种作案手法不易被察觉。被告听后应允入伙。

随后，两姐妹在网购平台Carousell各自开设账号。在陆续接获买家订单后，两人于2024年5月4日决定按照订单行窃。

在前往商场的途中，两姐妹商讨作案细节以防败露，最终敲定由妹妹进入店内顺手牵羊，被告则携行李箱在店外守候，待妹妹得手后将赃物装入箱内，再一同逃离现场。

妹早前认罪 判处15月缓监

案发当天，妹妹潜入一家美妆店，盗走防晒霜、香水及粉底液等共八样、总值1324元的产品。她把未付款的商品塞进纸袋后若无其事地走出店铺，随后在电梯处与被告会合，合力将赃物转移到行李箱内。

美妆店发现商品失窃后报警，姐妹最终落网。

除了上述案件外，被告也在2024年4月18日到6月12日之间，多次欺骗一家售卖女装的网商，谎称衣服没送到，要求补送或退款。

被告妹妹早前已认罪，被法庭判处接受15个月的缓刑监视。