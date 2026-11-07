男子被指在抓娃娃机投币后操作爪子，再利用磁铁把机器内的宝可梦铁盒“吸入”出口，全程被电眼拍下。业者称首次遇到这种情况，已报警处理。

夹娃娃机商店“Kuclaw”的业者萧钦元（33岁）联系《新明日报》，指经营相关生意六年来，首次遇到有人利用磁铁“作弊”。

他指对方用磁铁吸走娃娃机里价值45元的宝可梦铁盒，他希望通过媒体报道，提醒同行关注。

这起事件发生在星期四（11月5日）下午1时45分，地点在明古连街金光大厦（Sunshine Plaza）里的“Kuclaw”。

根据他提供的视频，可见一名男子站在夹娃娃机器前，右手操作着爪子的遥控器，左手则拿着一件“物品”靠在娃娃机左侧，相信他手上拿着的就是磁铁，但他这次不成功。

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后来，男子投入硬币，再次操作爪子，铁盒被夹起的瞬间，他另一手马上用磁铁把铁盒吸到“出货口”，视频中也可听见铁盒掉落的清脆声响。

萧钦元说，男子只是投了30元左右，最后利用磁铁“作弊”，两次就成功拿到宝可梦铁盒。“我们夹娃娃机是有游戏规则的，如果投币200元仍没有夹到，我们会直接送一个。”

一般猜测，男子可能开始只是玩抓娃娃机，但夹了20多次后仍不成功，最后才“出招”。

据他观察，认为男子的手法熟练，不像是第一次用磁铁“作弊”，尽管他已经报警，但仍希望对方能够主动道歉并归还物品。

“我公开他的行径，除了是提醒同行，也希望公众知道，店里都设有监控，我们严厉看待以不诚实手段获奖品的行为。”

完整报道，请翻阅2026年11月7日的《新明日报》。