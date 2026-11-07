74岁母亲三个月前因乳癌病逝，岂料刚过百日后，37岁的儿子突因脑中风，大前天在睡梦中骤然离世。母子俩短短数月相继离世，令家人悲痛不已。

37岁的黄楷恩生前是一名DJ，在儿子2岁时离婚，之后独自将孩子抚养长大。

黄楷恩因脑中风，在睡梦中骤然离世，得年37岁。（取自脸书）

他的哥哥黄凯威（43岁）星期五（11月6日）在灵堂受访时透露，弟弟生前与父母、10岁的儿子和一名女佣住在武吉巴督的组屋单位内。

“但母亲今年7月因乳癌刚离开我们，没想到才刚过100天，弟弟也那么突然地走了。”

黄凯威说，事发当天，侄子放学回家，发现他的爸爸倒卧在地，久叫不醒后就拨电给他求助。

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“我当时在工作，一时走不开，就请表哥帮忙赶过去看，没想到却发现他已经没了气息，后来医生说原因是脑中风。”

哥哥黄凯威说，他没想到弟弟会突然离世，尤其是当母亲的丧礼才刚过百日。（庄耿闻摄）

他指，弟弟除了患有高血压，平日没听他说有什么病痛。

“他一周大概会上班三四天，平时晚上有工作邀约就会去夜店打碟，通常都是周末比较忙，工作到很晚，又要应酬喝酒，可能会有影响。”

黄楷恩生前交游广阔，不少亲友星期五到灵堂悼念。（庄耿闻摄）

他没想到弟弟会突然离世，尤其是当母亲的丧礼才刚过百日。

“妈妈生前一直与弟弟同住，妈妈也很疼弟弟，母子情深，无奈这就是人生，谁都说不准。”

完整报道，请翻阅2026年11月7日的《新明日报》。