32岁美容师坠骗局，以为能用高汇率兑换令吉，骗子后续称“系统有问题，再等三天”，结果等了无数个三天，损失5000元。

蔡小姐（32岁，美容师）告诉记者，她于8月3日时，听信一名女网友介绍，可以用高汇率兑换令吉。结果，她通过WhatsApp与一名叫Elvis的男子联系，并在对方的指示下通过自动提款机汇款给对方。

“当时市面的汇率约3.19，对方却开出3.22的高汇率，非常吸引人。”

汇款5000元后，蔡小姐迟迟没有收到兑换回来的令吉，就询问对方进度。“对方说，财务部在合并其他客户的钱，然后又说系统故障，需要再等三天。”

聊天过程中，男子还提供貌似非常专业的数据页面，解释款项的进度，以及显示是系统出问题。

三天后，男子声称系统已经修复好，但兑换额度不足，要求蔡小姐拿出更多的钱。“对方说若要之前的高汇率，一共要兑换2万元，目前结合所有顾客的金额，还差9500元，并游说蔡小姐再汇款。”

骗子公司名称与合法注册公司相近，蔡小姐也尝试询问。（受访者提供）

蔡小姐说，她无法再汇款，因此要求对方退还5000元，但男子称没有权限。

“我尝试向银行要求退回款项，声称‘汇错户头’，但银行也需要三个工作日。”

直到9月1日，男子再次联系蔡小姐，指她需要再汇款6000元，否则就得付一笔9%消费税，并再等上三个到五个工作日，才能退款。

在朋友的劝说下，蔡小姐最终于9月7日向警方报案。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2026年11月7日的《新明日报》。