男乘客因不满巴士车长迟开门，不仅出言辱骂，还挥拳作势威胁。巴士公司回应表明，车长恪尽职守，无法接受辱骂行为。

这起事件发生于星期三（11月4日），在宏茂桥6道的路线136号巴士。

根据社媒账号“sgfollowsall”上传的一段视频，一名身穿蓝色上衣、戴着灰色帽子和斜挎包的男乘客与正在驾驶Go-Ahead巴士车长起冲突。

画面可见，男乘客出言辱骂车长，质问对方为何不停车，司机尝试解释，但男乘客情绪激动甚至挥拳作势要打对方。

Go-Ahead受询时回应，初步调查显示一名男乘客在巴士站打手势，示意巴士车长向前行驶一些，车长打手势回应让他等候，因巴士即将驶入站。

“因为巴士站入口处有一道混凝土护栏，我们公司的车子当时没有为乘客开门，以保护乘客安全避免意外发生。”

公司指出，男乘客上车后情绪激动，尽管车长解释后，男乘客仍对他进行言语辱骂。这起事件全程持续约两分钟，一直到男乘客走到巴士后座后才结束。

“我们的车长恪尽职守，全力保障乘客安全与班次准时。”

公司强调，任何形式的辱骂行为均不可接受，对此绝不容忍。他们坚定地支持车长。目前事件仍在调查中，包括检查闭路电视录像。