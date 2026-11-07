女儿经营超过10多年的菜燕生意，95岁阿嫲变成店铺活招牌，甚至还是最强销售。阿嫲受访说：“顾客喜欢我，我也喜欢顾客。”

活泼可爱的阿嫲郑观英（95岁），育有一儿一女，女儿在武吉知马路加冕购物中心（Coronation Shopping Plaza）二楼经营菜燕专卖店福民品（Food Mapping）。即使年事已高，阿嫲依旧坚持每天来店里帮忙。

《新明日报》记者走访时发现，阿嫲见到任何人，脸上总堆满笑容，她的热情总感染顾客们，让大家都露出笑容。

阿嫲受访时说，她非常喜欢每一个到来的顾客。“我很喜欢我的顾客们，他们也很喜欢我。每天都是这样过，出来活动活动，快乐一天是一天。”

据观察，阿嫲总会拿出各种试吃品让顾客尝鲜，并积极介绍与推荐，也会和顾客唠家常。

她告诉记者，女儿之前在美世界的食阁营业约15年，如今才搬来购物中心。除了传统菜燕及客制化菜燕蛋糕外，店内也售卖法式蛋挞、各式饼干等等。

她说：“儿孙自有儿孙福，发扬光大就要靠他们自己。只要用心，就能把事情做好。”

完整报道，请翻阅2026年11月7日的《新明日报》。