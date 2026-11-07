第二个宝宝即将在本月报到，公务员陈伟贤（37岁）满怀期待，但也做好每月育儿开销翻倍至约2000元的心理准备。随着丰加北扩大幼儿家庭援助计划，今年6月已领取200元购物券的陈伟贤一家，可在第二个孩子出生后再次申请援助，减轻育儿负担。

陈伟贤与妻子在丰加北居住七年，2024年迎来第一胎。他说，目前一个孩子每月的开销约800元至1000元，第二个孩子出生后，家庭的经济负担将加重。

今年6月，丰加北约有380户家庭育有2024年及2025年出生的子女，他们都获发200元幼儿家庭援助购物券，陈伟贤一家也是受惠者。如今，计划进一步扩大，涵盖今年迎来新生儿的区内家庭，包括陈伟贤夫妇。

陈伟贤说：“奶粉和尿布都是必需品，价格也涨了不少。这200元购物券能帮我们分担一些育儿开销。”

计划不设家庭收入门槛，申请截止日期为明年1月15日。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期六（11月7日）走访丰加北。负责区内基层事务的裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮配合这次访问，宣布扩大幼儿家庭援助计划。

李宏壮受访时说，不少居民向他和团队反映，物价上涨加重育儿负担，因此决定扩大计划，让更多家庭受惠。他说：“国家层面的援助固然重要，但居民也希望基层组织能提供一些支持。”

李宏壮指出，丰加北的新旧组屋区各占约一半，居民的需求也不尽相同。因此，基层组织推出不同援助计划，照顾年轻家庭、年长者等群体的需要。

丰加北另推50元交通援助券 约1470户家庭已登记

除了育儿援助，丰加北也推出50元交通援助券，帮助低收入家庭减轻日常交通开销。区内持有蓝色或橙色社保援助计划（CHAS）卡的家庭均可申请，目前已有约1470户家庭成功登记。

李宏壮说，政府今年9月宣布发放新一轮公共交通补助券后，仍有一些居民希望获得额外支持。因此，基层团队决定推出50元交通援助券，进一步减轻居民的交通负担。

从事矿泉水批发工作的林添华（60岁），是首批领取交通援助券的居民之一。他每天搭地铁到大士上班，每月交通费约50元。他说，这项援助相当于帮他支付一个月的交通费，能实实在在减轻生活负担。

至于两项援助的经费来源，李宏壮说，基层组织除了动用社区关怀基金，也会与不同组织和团体合作筹款，为计划提供支持。

扎吉哈星期六也在李宏壮陪同下，出席第25届丰加北环境日及幼儿家庭嘉年华，随后走访武吉巴督西小贩中心，与居民和摊贩交流。