哪个店铺折扣最多？奶茶店什么时候会有买一送一？碎片化的信息经常分布在不同的社交媒体平台，多数人难以一次过搜集到所有的“好康”。裕廊推出新的邻里应用，不仅汇集附近商铺和餐饮优惠，还显示下一趟巴士什么时候到站、哪些路段交通堵塞，让居民出行无忧。

名为“Pulse@Jurong”的手机应用，星期六（11月7日）在裕廊坊正式启动。居民只须点开应用，就可以浏览餐饮和购物优惠、附近商家、社区活动与交通信息。

优惠页面根据地点划分出各个商家的促销活动，还将餐饮优惠分为早午晚三餐，方便用户查询信息。用户可点击领取想要的优惠，并存入账户的电子钱包，无须再到其他平台兑换优惠。应用也显示附近民众俱乐部的活动及做义工的机会。

交通信息方面，应用通过获取实时数据，显示巴士抵站时间和全岛地铁运营状况，以及裕廊、文礼和大士一带的路况。驾驶者也可以查看裕廊坊停车场的空位，包括电动车充电桩余位。

应用预计惠及超过25万名裕廊西居民、学生和上班族。居民陈水丽（44岁，行政助理）受访时说，她平时会从小红书和脸书等社媒平台搜寻各种优惠信息，如今一个应用就能轻松搞定。

“我每天上下班都会经过裕廊坊，之后可以和家人一起使用这些优惠。停车信息对驾驶者来说也很有用。”

Pulse@Jurong应用让居民可以探索裕廊一带的店铺优惠、交通信息和社区活动。（邝启聪摄）

由裕廊坊和领展资产管理有限公司牵头开发的应用，经过九个月的调试，收集了270名西部居民的反馈。除了裕廊坊的商户，应用还收录超过470个店铺、邻里去处和景点，其中包括300多家小型企业和商贩。

文礼坊小贩中心就有41个摊位已进驻应用，有些还推出促销吸引消费者，如3元5角的烧腊饭。新生五香虾饼第二代掌舵人刘福记（58岁）说，小贩中心已成立50年，虽然人流量不错，但越来越多年轻人不了解小贩美食。

“有一些老字号，刚搬过来的人可能都不知道，希望更多人借着应用认识这些美食。”

裕廊坊总经理高日清（61岁）说，商场虽然有自己的应用，但Pulse@Jurong作为面向广泛社区的一站式平台，可以让人们更好地安排时间，同时促进社区凝聚力。

先驱区议员郑德源以主宾身份出席推介仪式。他受访时说，未来随着更多新组屋建成、裕廊区域线开通，西部居民会越来越多，应用不仅让他们了解购物和交通信息，也为邻里商家带来更多人潮，让各方都能受益。